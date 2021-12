C’est Londres qui contrôle le pass sanitaire

@The White Rabbit

Ils sont surtout tellement surs d’eux et dominateurs, expression employée par un autre avant moi, que mettre en avant des signes tels ce nombre ou les symboles maçonniques ostensiblement affichés pour qui sait observer est juste une manière de dire :

« Regardez, nous sommes là, nous ne nous cachons pas et vous n’y pourrez rien. »

sous une autre formulation ça devient « Personne, je dis bien personne, ne pourra s’y opposer. » ( Enfin, ça, c’est ce qu’il espère, après, on verra bien...)