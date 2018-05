Ça ne vaut pas la peine !

* « Laissons-le en paix désormais, à remâcher éternellement les remords qui ne manquent pas de le tourmenter. »





Certainement pas.





Il doit assumer jusqu’au bout ses conneries, son égo, son égoïsme et son avidité. Il s’est lui-même autodétruit et par la même occasion sa famille mais c’est une conséquence indirecte de ses agissements.





Un type lambda qui aurait fait la même chose, lui, n’aurait jamais été « gracié » par la justice et aurait pris bien vingt ans de prison. Cette personne n’est pas au-dessus de la mêlée quand bien même elle a occupé un poste important. La justice est censée être la même pour tous et si il n’est pas fermement condamné à la peine maximale cela voudra dire qu’il n’y a pas de justice, qu’elle est partiale, à deux vitesses.





C’est déjà le cas me ferez-vous remarquer mais curieusement il n’y a que ces gens-là qui n’assument pas du tout ce qu’ils ont fait et vont pleurer devant le tribunal et auprès des médias, se disant « brisés ». C’est tout bonnement scandaleux. Au début du 20ème siècle ou avant il aurait été fusillé ou jeté dans un cachot humide et obscur jusqu’à la fin de sa vie - j’eusse préféré cette fin. Cela fera passer le message que personne ne doit y échapper.





On pourrait s’en satisfaire certes. Ce Monsieur est néanmoins la partie émergée de l’iceberg et aucun tribunal n’ira pousser plus loin en s’attaquant à Hollande, Sarkozy et leur bande de fieffés voleurs. C’est là le revers de la médaille hélas, Cahuzac est l’agneau du sacrifice pour apaiser la population et la détourner de la corruption au sein des « représentants du peuple ». Il n’empêche qu’il doit payer comme n’importe lequel d’entre nous si nous avions fauté.