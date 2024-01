Claude Bloch, matricule B3692

« Et le 3 août, vers 3 heures du matin environ, ce train s'arrête. Tout à coup, les portes du wagon s'ouvrent brutalement, et on voit apparaître des hommes curieusement habillés, en costume rayé bleu et gris, qui nous disent en français : "Vous sautez du wagon, les hommes à gauche, les femmes et les enfants à droite". (…) Je suis allé du côté de ma mère. Quand je suis arrivé vers elle, elle m'a brutalement repoussé du côté des hommes. On ne s'est rien dit, on ne s'est pas embrassés, rien du tout, et je ne l'ai jamais revue. » (Claude Bloch, mai 2019).