Climat : tous responsables !

Le sujet du réchauffement climatique est suffisamment grave pour qu’on évite de s’écharper en recherchant des boucs émissaires. Pourtant, certains éditorialistes ou essayistes ne manquent jamais une occasion de mettre en avant une supposée responsabilité de certains dans les évènements.

Ils sont les descendants de ceux qui expliquaient la défaite de 1940 par l’affaiblissement moral de la France et bien sûr les fameux congés payés. Dans vingt ans, leurs successeurs, devant les fleuves définitivement asséchés bordés d’arbres calcinés diront que « c’est la faute aux 35 heures ».

Un coupable idéal, la génération 68…

Que nous disent aujourd’hui ces oracles ? Qu’il y aurait certainement à creuser dans le rapport générationnel avec la notion de liberté, en désignant la génération 68 qui, comme chacun sait, cherchait à jouir sans entraves, et serait par conséquent concernée par la procrastination face à des mesures urgentes à prendre pour résoudre la crise. Pour faire nombre (l’espèce des soixante huitards étant en voie d’extinction) on élargit l’échantillon, aux années 60 à 80 perverties par le laisser faire ambiant ! Autant dire que cette théorie fumeuse ne repose sur rien !

Voilà donc un prêt à penser d’autant plus facile à intégrer qu’il donne en pâture un coupable idéal, déjà suspect, et surtout évite d’aborder la question dans son ensemble, à savoir la propre responsabilité de ses auteurs parfois chantres de la mondialisation heureuse (la « thèse » citée provient d’un point de vue de Dominique SEUX dans un quotidien régional) et des pollutions qu’elle engendre, de la responsabilité du monde économique et financier qui a bâti des fortunes avec ce modèle et de la classe politique dans son ensemble qui a beaucoup sacrifié en matière d’écologie au nom du ruissellement et de l’emploi.

Un débat caricatural

Sortons de la caricature pour dire qu’il ne me viendrait pas à l’idée de reporter la responsabilité de ce qui nous arrive sur la totalité des patrons et dirigeants d’entreprises, même si certains d’entre eux ne sont pas des modèles de vertu écologique (la clim portes ouvertes dans certains commerces ou l’éclairage de certains d’entre eux toute la nuit…) ou bien sur l’intégralité de la classe politique qui sait se contenter cependant de si peu en matière d’écologie (Je pense en particulier sur ce dernier point aux mesurettes concernant la fin des pailles et celle des cotons tiges en plastiques : une avancée considérable !) en pensant que le marché régulera tout ça

Soyons sérieux, on ne bâtit pas un consensus en rejetant les responsabilités sur l’autre. J’ajouterai qu’on ne le bâtit pas non plus au nom d’intérêt électoraux ou d’intérêts financiers de court terme. Je souhaiterais tout de même que le Président de la République qui possède tant de pouvoirs en matière de mobilisation de nos forces armées ou de politique étrangère, exerce davantage son autorité en politique intérieure dès lors qu’il s’agit de préserver le climat et les générations futures.

Dans ce dossier, comme dans d’autres il faut accepter de partager la charge des erreurs passées sans refiler la patate chaude aux autres, c’est-à-dire au petit peuple sommé de faire les économies que les autres ne veulent pas faire, afin de trouver des solutions, dussent-elles déplaire à certains en diminuant leurs richesses confisquées à leur seul avantage.