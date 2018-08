Comment sortir du capitalisme ? Une solution : L’entreprise équitable

Mais le capital est du travail....Il n’existe pas en soi et pour soi. Derrière, en dernière analyse, il y a toujours une personne. Un travailleur (euse) ( manuel (le) ou intellectuel (e).

Il est nécessaire au départ qu’un travailleur mette de côté des ressources qu’il produit pour constituer un capital voué à la production.

Le rôle de ces ressources est à l’évidence plus important que le travail pur et simple, puisqu’il y a des pays ou il y a plein de travailleurs et pas du tout de capital ou presque et qui ne produisent pas grand chose même en travaillant énormément d’heures, et des pays ou il y a plein de capital et qui produisent énormément en travaillant 35 heures, voir moins.

Le capital est une condition de la production. Sa mobilisation doit être rémunérée, sinon, il ne se « mobilise pas ». Sa rémunération est fixée par l’ensemble des acteurs économiques et politique ; En France, ou le système est dominé par un état prédateur, la rémunération est tellement basse après impôts transferts, taxes et réglementation que nous avons plus de chômeurs que les pays comparables.

Le fait de réserver la propriété d’un boîte à ceux qui y travaillent limite les ressources potentiellement disponible pour la boîte et relève de la mentalité du petit épicier petit bourgeois. les progressistes sont historiquement toujours des petits bourgeois mais en général assez largement fonctionnarisés.

Du reste, l’idée de créer sa boite pour être citoyen ne semble pas effleurer pas l’auteur ; Il faut qu’on leur donne du capital, « parce qu’ils le valent bien »....

Vu la part des salaires dans la valeur ajoutée, par rapport à celle du capital, si « le travail » voulait être capitaliste, il le serait depuis longtemps. Même sans cadeaux, si le « travail » consacrait son épargne à investir en capital, il serait maître du jeux depuis longtemps. Ou pas, car le capitalisme, c’est aussi le risque ; Notamment celui de tout perdre.

Il est affligeant que les contrevérités énoncées par Monsieur Marx, grand bourgeois sponsorisé par les grands capitalistes, continue à bénéficier d’une telle popularité à l’heure ou internet permet de debunker ses absurdités.