Comment va s’écrire le drame de Millas ?

Non, il n'est pas tendre, le monde du collège ! Il faut y faire le deuil de sa spontanéité, apprendre l'usage d'un masque social, imposer sa façon d'être, contourner celle des autres. Consentir le plus souvent aux conformismes de l'habit et de la parole. Entrer toujours plus crûment dans les conflits, les intriques.

Après la sortie, quand le bus scolaire est assez grand, on s'y répartit par affinité, on se projette vers le soir : les parents, la chambre, les devoirs, les secrets.

On parle aussi des profs, des pions ; le adultes qui viennent nous apprendre, derrière la clôture à la fois honnie et protectrice, au gré des cases de l'emploi du temps, pourquoi ceci, comment cela.

Tout à l'avant, le chauffeur assure, en même temps que le trajet, la transition. On pourrait presque s'endormir, il vous réveillerait à votre arrêt.

Ce que j'en dis, c'est vu de mon jardin. Ca les amuse parfois, ces élèves, de m'interpeller à la descente du bus. "Alors Henrik, bonne pêche aujourd'hui ?" Ils savent que j'ai gagné ma vie sur les mers, et la fantaisie de Graeme Allwright les fait voyager. Je réponds : "Mars, c'est pour bientôt ?" Car à l'école, c'est bien connu, on apprend à construire des fusées. Le moins pressé de rentrer, le plus curieux de mes voyages, je l'appelle d'ailleurs Martius. Il m'a invité, cet été, à croiser au large de Collioure sur le voilier de son père.

Comment parler au passé de cela ? Est-ce réel ce fracas, ces sirènes ? Comment les regarder, dorénavant, les collégiens décimés ?

La vie en mer me revient, quinze bonshommes dépendant d'un même navire, les uns scrutant l'horizon, les autres auscultant la cargaison ou les machines. Quinze consciences coopérant pour arriver à bon port.

Je m'en veux de mon engourdissement. Qui à bord aurait cru les paroles lénifiantes que j'entends à la gare, au bistrot, quand on évoque les aléas d'horaire, de feux de signalisation le long de cette voie ferrée ? Qui n'aurait compris avec ses tripes que le mécanisme se dérèglait faute du soutien de la volonté humaine ?

Les gens de mer ont vu la construction navale filer toujours plus loin, les pavillons complaisants couvrir toujours plus de trafic, Rotterdam se développer aux dépens du Havre. Les luttes, pour légitimes qu'elles fussent, n'ont pas pesé lourd devant l'offre de main-d'oeuvre coréenne, philippine, etc.

Notre pays a résisté dans le domaine du transport maritime par la spécialisation, l'automatisation, plus que par des discours hypocrites. Disons que les subventions ont moins longtemps repoussé les décisions politiques qu'impose le progrès technique. Et qu'il n'était pas question, partant affronter la violence imprévisible et aveugle de la mer, d'y faire des concessions à la sûreté de fonctionnement des navires.

Martius se croyait en sécurité au milieu du bus. Sa conscience s'éveillait aux menaces modernes sur l'homme qui prolifèrent à ses propres aveuglements. A la menace mortelle qu'il n'envisageait pas et que je n'ai pas su voir je me dois de réagir.

Ne serait-il pas logique qu'à l'endroit où la voie ferrée empiète sur la route, le public soit en droit de vérifier que l'isolement est bien fait ? Nous avons le droit de connaître en détail le fonctionnement des dispositifs qui assurent au train la liberté de passage. L'accident d'hier entraînera probablement la mise hors service de cette ligne à 1 euro. On ne me verra pas manifester pour y mettre plus d'argent public. D'un examen scrupuleux des schémas d'automatisme, des relevés de maintenance et d'anomalies, je ne tirerai sans doute que des certitudes sur les arrangements passés, pas des solutions pour pérenniser une technique que je crois obsolète.

Il a fallu deux ans pour que les circonstances de l'accident de Denguin soit officialisées : un contact par défaut d'isolation dans l'armoire d'automatisme a fait passer au vert un feu alors que la voie n'était pas libre. L'évènement de l'ère chrétienne, disent facilement certains. Pas sûr qu'il ne pouvait pas être anticipé.

Je ferai mon enquête comme on traverse un océan. Peut-être sans encombre, peut-être affronterai-je les pires tempêtes qu'offre l'esprit humain : dérision, indifférence, vanité. Ma colère doit rester froide. Que les enfants se moquent de mes cheveux blancs, qu'importe pourvu qu'ils ne soient pas un signe d'indignité.