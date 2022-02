De l’avis infondé à l’opinion sans fondement

Quand la science infuse diffuse

Existe-t-il un haut comité à la déontologie et la morale politique dans ce pays ? Il est légitime de s'interroger quand les chaînes de propagande font leurs choux gras de ce qu'ils vendent comme étant de l'information. Le plus insupportable en ce domaine n'est pas le défilé des têtes de gondoles, des habitués ou des bons clients qui assurent l'audience à défaut du savoir mais l'éternelle litanie des sondages et des micro-trottoirs. Dans les deux cas, pareillement, nous touchons le fond du caniveau.

Il est vrai que les commanditaires savent très bien ce qu'ils font et pourquoi ils le font et ce, d'autant plus que tout se passe en famille avec le beau fils du Président qui tire les rennes des sondages tandis que les commanditaires du candidat, vainqueur autoproclamé de la prochaine élection, lui déroulent le tapis rouge. La farce naturellement est permise avec la complicité d'une haute autorité de l'audio-visuel parfaitement servile et inutile.

Mais revenons à nos moutons qui avant que de se faire tondre aiment qu'on leur tende micro ou questionnaire pour, l'espace de quelques instants, profiter pleinement de leur quart d'heure de célébrité. Les plus chanceux sont naturellement ceux qui auront l'immense honneur de passer à la télévision pour en dix secondes, évoquer avec une banalité confondante, un drame, une émotion, une colère sous des projecteurs qui savent à merveille jouer des codes de l'image pour ridiculiser plus encore les malheureux.

Cette volonté des professionnels de l'information d'abaisser les quidams, de rendre inaudible leurs propos, de les faire passer pour de sombres abrutis par tous les artifices de moyens techniques est l'expression la plus aboutie du mépris de ceux qui détiennent une des formes du pouvoir contre ce peuple qu'il convient toujours plus de tirer vers le bas pour jouir plus longtemps encore d'une position dominante qui se renforce par de telles pratiques.

Les sondages font leur œuvre désastreuse dans ce contexte de guerre des classes et des groupes sociaux. Il importe de poser une question vague, de ne pas donner le temps de la réflexion ni surtout les outils pour construire celle-ci. Une question banale, souvent orientée pour mettre en avant ce qu'on souhaite ou ce pourquoi la commande a été effectuée. Le malheureux, tout content d'être ainsi considéré, répond promptement sans tourner sa langue dans sa bouche.

Plus tard, il découvrira les horreurs qu'on lui attribuera. Le peuple est gagné par le racisme, l'intolérance, la peur de l'autre, les idées nauséeuses, les pensées honteuses. Pire encore, ce qui n'était qu'un avis au débotté, une réponse expéditive pour un sondeur au rendement, devient soudainement le reflet de l'opinion de la société française, la photographie de nos tourments, l'expression même de nos démons.

À moins qu'il ne faille tout au contraire élever au pinacle un premier de classe, une personnalité, une vedette quelconque qui deviendra la préférée des français dans une liste soigneusement établie pour que le résultat soit celui qui convient. Tout ça fait de très bons moutons tout disposés à se faire tondre ou à passer à l’abattoir, certains qu'ils sont dans l'air du temps.

Le diffus devient le solide, le vague sentiment se proclame opinion affirmée, intangible, définitive tandis que le superflu prend une l'importance considérable, le confus s'éclaircit grâce aux analyses pédantes des experts de la chose sondagière : les proctologues de la France d'en bas. C'est ainsi, une fois encore que le prochain scrutin se construira à coup de propagande, de manipulations, de jolis trucages et de mystérieuses disparations. L'opinion publique n'est qu'une vaste entreprise de construction d'une abstraction qui n'a pour seul but que maintenir la domination d'une bourgeoisie aisée et consanguine au pouvoir.

Ne vous faites pas sonder ni interroger au hasard d'une rue, tout cela n'est qu'un piège dans lequel ils veulent nous engluer, pour nous emmerder bien davantage, ajouterait l'homme sur le trône.

À contre-sens