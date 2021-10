De l’Humanisme à l’Humanité

DE L’HUMANISME A L’HUMANITE

Les mots, toujours les mots !

Lucien Malson qui s’est intéressé au jazz, a écrit un livre fabuleux sur « l’enfant loup » qui est une démonstration du pouvoir du langage. Le langage, ce lien social sans lequel l’homme ne serait pas différent des dinosaures qui peuplaient la terre il y a quelques millions d’années sans laisser d’autre trace de leur passage que leurs squelettes trouvés grâce à des fouilles archéologiques.

Ces animaux préhistoriques n’avaient que leur cerveau reptilien (voir plus loin) pour vivre, survivre dans un paradis qu’ils n’ont même pas vu, tellement l’instinct parlait fort. Ils criaient très fort et l’unique rapport entre eux, était l’agression : La nourriture, la défense du territoire, la pulsion sexuelle et rien d’autre.

Lorsque de nos jours l’on dit que l’homme pour l’homme est un « lupus », un loup, avec la technologie dont il dispose, il est plus qu’un loup : Il est un Monstre ! « Un monstre », nous dit Heidegger, est ce qui montre. Quoi ? Cela reste à voir…

Si l’on revient au mot, « HUMANISME », aujourd’hui c’est une approche systématique de ce qui concerne l’homme, une idée abstraite, utilisée par les institutions caritatives, aussi bien que par les démagogues de tout poil et les menteurs de toute espèce. Jean-Paul Sartre a fait de l’existentialisme un « humanisme ». Je n’ai jamais compris une seule de ses élucubrations : Il faut d’abord exister, nous dit il, avant de s’acheminer vers l’être. Quelle lapalissade…

Et l’« HUMANITÉ » ?

À part le journal bien connu, ex-antenne en France du système totalitaire Soviétique, nous avons aussi « LES HUMANITÉS » avec la culture gréco-romaine, où l’Homme était le Maître de lui-même, de ses instincts et de ses pulsions. Nous en sommes venus alors à parler de « CULTURE », culture de l’âme par l’esprit, comme celle de la terre par le pouvoir de l’homme : passer de la cueillette à l’agriculture.

L’homme est passé ainsi de son état de troupeau comme il a vécu à ses débuts, de l’état nomade avec ses armes et ses remèdes, à l’état sédentaire d’homme civilisé, capable de vivre paisiblement dans une ville construite à cet effet avec des lois et des limites.

Il est significatif que l’homme à l’état nomade, comme lorsqu’il est devenu sédentaire, observe le ciel pour des raisons qui sont toujours des raison météorologiques - biologiques. (Voir l’ouvrage d’André Berthelot : L’astrobiologie asiatique)

L’astronomie, la mère de toutes les sciences par sa caractéristique de désintérêt, a été tôt ou tard récupérée pour son utilité. (Prévisions des éclipses, des marées, de la position de la lune et c. De nos jours, elle offre un rêve à l’humanité pour s’expatrier sur une autre planète après avoir saccagé la belle planète bleue en se l’appropriant)

De quel « HUMANISME » et de quelle « HUMANITÉ » est-il question aujourd’hui ?

D’un humanisme sans Dieu (communisme libéral), ou d’une humanité sans humains (transhumanisme) ?

L’homme s’est-il affranchi des Dieux ? Je ne parle pas des institutions religieuses en dérive, mais du « sacré », ce phénomène qui est caché dans l’immensité de l’univers dont la science et la technologie nous font apercevoir l’immensité. Voir : Hubble.

On parle des deux cerveaux de l’homme, que Robert Ornstein, le promoteur de cette répartition, attribue au cerveau gauche la pensée linéaire, logique, verbale et au cerveau droit les sentiments, l’art, la religion.

Il existe une autre répartition ; celle du Dr McLean qui sépare le cerveau en trois parties : 1) Le cerveau reptilien dont on a parlé plus haut, qui est celui des reptiles et se trouve dans la partie la plus profonde du cerveau humain comme vestige des temps anciens et répond aux besoins vitaux de base, 2) Le cerveau limbique, celui des mammifères qui correspond à la partie affective chez l’homme et 3) le néo-cortex qui est la partie proprement humaine du cerveau avec les singes supérieurs, qui est capable de réflexion.

Un vieux conte hindou raconte qu’il y eut un temps où les hommes étaient des dieux. Il abusèrent tellement de leur divinité que Brahma, le maître des dieux, décida de leur ôter le pouvoir divin et de le cacher à un endroit où il leur serait impossible de le retrouver. Il a pensé le cacher au fond de la terre, puis au fond des océans. L’homme depuis est allé partout et il n’a jamais trouvé Dieu. Pourtant, il reste un endroit inaccessible qui est le fond de l’âme humaine. Celui qui le découvre grâce à la connaissance de lui-même, sait que Dieu est en lui. Si l’homme existe au présent c’est grâce à un « présent » de Dieu : Dieu sans dogmes ni représentants.

La conquête la plus importante est une âme en paix. Pour cela la conscience ne suffit pas. La science nous donne aujourd’hui des clés fabuleuses pour mettre en pratique les « ondes alpha ». Que sont les « ondes Alpha » ? Cela vaut la peine de chercher un peu plus loin que dans Wikipédia.

Après la deuxième guerre mondiale nous avons tous crié : « PLUS JAMAIS ÇA ». Cela ne suffit pas. Pour ce faire il faut éveiller son esprit et le garder en éveil par l’exercice du discernement. La grande urgence depuis la dernière guerre mondiale serait d’apprendre aux jeunes à l’école comment déjouer, démonter et résister à la propagande. Il n’y a pas de guerre sans propagande. Savoir distinguer la vraie information d’un mensonge mille fois répété selon la méthode de Goebbels, ministre de la propagande, le bras gauche de Hitler. (Le bras droit lui servait pour exécuter le salut des « légionnaires » au service de l’empereur romains, un geste coercitif).

De nos jours la « PAX AMERICANA », est obtenue par la violence, la perfidie et le mensonge avec des slogans tels que : « droits de l’homme », « démocratie », « fake news », « terrorisme », « passe sanitaire », « changement climatique » pour sauver l’humanité qu’ils détruisent systématiquement tous les jours.

La guerre est le moyen pour les Grands Empires de maintenir leur Grandeur… de satisfaire la cupidité d’une caste. Face au « GREAT RESET » défendu par le « forum économique » de Davos comme le salut de l’humanité, cultivons « LE GRAND ÉVEIL » pour éviter une nouvelle guerre : guerre totale sans vainqueurs.

Jamais autant qu’aujourd’hui l’humanité n’a eu son destin entre ses mains. Il incombe à chacun de nous d’en prendre conscience.