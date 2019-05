De l’obligation morale d’entrer en résistance contre le corporatisme judiciaire

Le corporatisme judiciaire est, pour qui l'a rencontré, un monstre « qui fait ressembler la RF à un démocratie de façade » (source ci-dessous). S'il existe en premier lieu, c'est par ce que la classe dominante y a tout intérêt. S'il se perpétue, c'est grâce à l'omertà. Comment sortir de ce cercle vicieux ?

Aujourd'hui, la loi du silence est menaçée par les lanceurs d'alertes, dont je fais partie, pour autant que leur parole soit diffusée. En dehors des très grosses affaires, ils ne peuvent compter que sur les réseaux alternatifs. Et encore, cette faille dans la forteresse d'un pouvoir malsain est-elle en sursis—songer à la récentre entrevue Macron/Zuckerberg.

Pour ce qui concerne mon sujet, se servir de ce contre-pouvoir providentiel en brisant l'omertà judiciaire, c'est porter un coup à une forme de terrorisme silencieux dont vous serez peut-être un jour victime.

Détouner le regard, c'est faire le jeu de ces agents qui, uniquement par carriérisme et sous le masque de la justice, verrouillent l'ordre établi en broyant les vies de milliers de justiciables comme vous et moi, avec pour contrepartie d'accorder des passe-droits à des notables. En somme, ce serait agir en collaborateur, mais sans en récolter les avantages.

S'indigner façon Stéphane Hessel, de choses convenues et ressassées, n'est jamais que faire le jeu des médias et de ceux qui les contrôlent : c'est un tonneau des Danaïdes. Il faut en prendre le contrepied. Dénoncer cette violence de classe qui est souterraine, contrairement aux violences policières que cyniquement certaines ONG et le défenseur des droits à 30 000€/mois, Jacques Toubon, s'arrachent alors qu'ils taisent la première, en constitue une voie royale. Par des cas concrets, il n'y a que l'embarras du choix, et en en nommant les acteurs sûrs de leur impunité.

L'abjecte compromission de tous ceux qui accomodent ce système inique, passivement ou activement—songer à « François Molins mon amour » de Johan Hufnagel (1), doivent être traqués et traités en parias. C'est une contre-culture fondée sur l'éthique, impitoyable envers l'ennemi, l'oligarchie, en actes et pas seulement en mots, cultivée par chacun, qui fera naître un cercle vertueux.

[Notre enquête] révèle un flagrant relâchement de la morale et des mœurs au sein d’une institution [judiciaire] de plus en plus vulnérable et démontre que notre état de droit est hélas malmené—Rapport de deux juriste remis à Jean-Lassalle en 2014, ayant motivé proposition de commission d'enquête no 3676 sous la présidence Hollande, restée lettre morte.

Notes

(1) Autres cas d'école : Procès Carlton/Strauss Kahn : Le Monde a t'il entubé ses lecteurs ? ; La trahison écologique du parquet de Saint Brieuc, avec la complicité du Télégramme, paru récemment dans AgoraVox.