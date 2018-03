Donner sa vie

@oncle archibald Augis n a pas tout a fait tort . M De Villepin dans son discours a la tribune de l ONU avait averti en 2003 Nous sommes dans ce scénario Quant a la guerre en Syrie en Lybie, m a t on demande mon avis, a t on sollicite le peuple francais ? Quant a Sarko l initiateur de cette guerre en Lybie et du refus de l acceptation du vote du referendum en 2005 par les francais ( traite de Lisbonne ) , vous osez encore parler de democratie Ce meme Sarko ( je n ai vu que le compte rendu de TFI apres sa detention ) qui ose affirmer qu il n a pas trahi la confiance des francais et vous oseriez me dire que nous sommes en democratie Certes ce gendarme a sauve des vies son geste a ete exemplaire , les politiques francais eux sont méprisables