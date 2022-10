Droit comme un « i »

Ce jour est celui du pis ment..... ah : la vache.... et en plus Vaccin vient de vacca vache). Mais on nous prend pour qui ????

Io, prêtresse au temple d’Héra à Argos, fut remarquée un jour par Zeus et elle devint rapidement une de ses nombreuses maîtresses. Zeus lui donnait de fréquents rendez-vous en se changeant en nuage. Leur relation continua jusqu’à ce que Héra, l’épouse de Zeus, les eût presque surpris en forêt. Zeus parvint à échapper à cette situation en transformant Io en une belle génisse blanche.

Cependant, Héra ne fut pas dupe et exigea de Zeus qu’il lui donnât la génisse comme présent. Une fois que Io fut donnée à Héra, Zeus continua tout de même à la rencontrer en cachette, de temps en temps, en se changeant en taureau. Alors Héra la confia à la garde d’Argos pour qu’il la maintienne à l’écart de Zeus. Argos était un géant doté de cent yeux, dont cinquante dormaient à tour de rôle pendant que les autres veillaient. Zeus demanda alors à son fils Hermès de tuer Argos.

Hermès alla trouver Argos et parvint à l’endormir en lui racontant une histoire très longue accompagnée du son de sa lyre. Quand Argos finit par s’endormir, Hermès lui coupa la tête. Pour honorer sa mémoire, Héra récupéra ses yeux et s’en servit pour garnir la queue de son animal favori, le paon. Et pour se venger, elle envoya sur Io un taon chargé de la piquer sans cesse. Celle-ci, affolée et rendue furieuse, s’enfuit et parcourut de nombreux pays. Dans sa fuite, elle rencontra Prométhée enchaîné sur le mont Caucase, qui lui révéla qu’un jour elle retrouverait sa forme humaine et deviendrait l’ancêtre d’un grand héros (Héraclès) auquel lui-même devrait plus tard sa propre libération. Elle traversa à la nage plusieurs mers d’Europe et d’Asie pour arriver finalement en Égypte, où elle retrouva sa forme humaine. Io d’être piquée par un taon... vaccinée et empoisonnée.