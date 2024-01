Edgar Morin : « Nous allons vers de probables catastrophes » !

Ce brave Edgar n’a jamais été le couteau le mieux affûté du tiroir, mais faut avouer que c’était un bon pourvoyeur de truismes et de concepts alambiqués qui ont fini par faire l’époque que l’on sait qui aboutie aux BHL z’et autres Onfray, qui, semble-t-il n’auront pas de géniture viable god thank you... Quant à penser...