Election présidentielle, un système à revoir ?

Appel d'une ligueuse à la LDH :

communiqué de la LIGUE DE DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN :

« Le système des parrainages actuellement en vigueur pour les candidatures à l’élection présidentielle n’est manifestement pas satisfaisant. En faisant peser, essentiellement, sur des élus locaux, en particulier les maires, la responsabilité de désigner qui peut être candidat, on détourne de sa finalité un système qui avait pour objectif de préserver la dignité de l’élection présidentielle : la défense des intérêts politiques de certains peut, à l’évidence, conduire à priver les électeurs d’un choix pluraliste, toujours nécessaire en démocratie.

La LDH demande que soit entamée, rapidement, une réflexion qui conduise à proposer une autre méthode de parrainage. C’est, en fait, non seulement aux élus mais aussi aux citoyens eux-mêmes qu’il appartient de déterminer qui, respectant les principes de la démocratie, peut être candidat. »

Malheureusement, ce communiqué fort sage a été écrit par la LDH le 26 mars 2002 ! Aucune suite n'y a été donnée, si ce n'est la fin de l'anonymat des parrains. Ceux-ci prennent alors le risque de déplaire à leurs électeurs ou de subir des pressions de leur parti politique ou d'autres collectivités territoriales. Pourtant, parrainage n'est pas soutien, comme l'a rappelé François Bayrou. Les réticences de certains maires sont compréhensibles, mais il n'en reste pas moins que le bon fonctionnement de notre démocratie impose leurs signatures, sésames indispensables de toute candidature. Rien ne doit pouvoir justifier de limiter le choix des électeurs, si ce n'est la malhonnêteté, le racisme et les atteintes avérées aux droits de l'Homme.

A quelques semaines de l'élection présidentielle, où en sommes-nous ? Les candidats représentant des partis bien implantés localement n'ont aucun problème, mais d'autres présentés par des formations récentes peinent à recueillir leurs 500 signatures. Enfin et surtout, il y a pire : Certains « simples citoyens » ont mis au point une Primaire populaire sans respecter le refus de participer de plusieurs candidats. L'initiateur, connu pour avoir été un Jeune Leader Emergent du Département d'Etat (USA), a avoué agir pour empêcher des candidats d'obtenir leurs parrainages et les prêts bancaires indispensables. De telles crapuleries sont inadmissibles dans le cadre d'élections de cette importance et doivent cesser immédiatement.

Il n'est plus temps de réfléchir, aujourd'hui il faut agir. J'ai saisi la LDH dont je suis membre depuis plusieurs décennies et je demande que cette association si ancienne et si respectée appelle solennellement tous ceux qui détiennent le pouvoir de présenter un candidat ou une candidate à le faire dès maintenant en faveur de celles et ceux qui en ont besoin et qui n'en sont pas indignes, quelles que soient leurs opinions. Cela ne les engagera en rien, par contre ils se seront honorés en permettant à la démocratie de fonctionner dans des conditions satisfaisantes.

Danièle Dugelay, citoyenne membre de la LDH, 81 ans (de mon blog Médiapart).