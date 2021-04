Elections 2021 et 2022 : « Avançons vers un monde plus fraternel ! »

Les Françaises et Français votent en 2021 pour les élections régionales et en 2022 pour l’élection présidentielle… Pour qui voterez-vous aux prochaines élections de 2021 et 2022 ? Nous, nous avons déjà choisi depuis plusieurs décennies !

« Non à la dictature démocratique car le terrorisme d'Etat nuit à l'élévation de l'âme ! »

Si l’on vous dit que les dictatures, ce n’est pas beau. Vous pouvez les croire, car c’est vrai.



Si l’on vous dit que la démocratie, c’est moins pire. Vous pouvez encore les croire, car c’est un peu vrai.

Si l’on vous dit qu’il n’y pas de véritable démocratie en France. Vous pouvez toujours les croire, car c’est plus que vrai.



Si l’on vous dit qu’il y a une véritable dictature démocratique en France. Vous pouvez les croire sur parole, car une vraie démocratie ne s’appuie jamais sur la dictature du pouvoir de l’armement nucléaire.



L’hypocrisie intellectuelle de cette nation est donc un véritable endoctrinement insupportable. Et ce d’autant plus qu’il n’y a jamais eu de référendum sur ce sujet (Désirez-vous l’arme nucléaire pour défendre votre peuple ?) et que ce choix a été imposé depuis 1958 par “un général président” sous la Ve république ! Fort bien, ils me dirent alors d’allez donc voir ailleurs... Et ils avaient raison !

Et puisque nous sommes 27 pays dans l’Union Européenne, posons-nous la question de savoir quel type de solidarité va nous unir. Sachons que si nous optons pour une défense atomique (et plus généralement militaire -qui plus est affiliée à l'OTAN- !) nous avalisons une Europe qui se construit sur la peur.

Cela n’est-il pas une fausse paix comme l’aurait dit en leurs temps le Mahatma Gandhi, Lanza del Vasto, Paris de la Bolladière et d’autres aujourd’hui disparus ?

Et pour les Chrétiens ce n’est d’ailleurs guère une progression comme le rappelle les représentants chrétiens dont le Pape François.

Il est vrai qu’en matière de courage spirituel, l’Occident a démissionné il y a bien longtemps déjà... pour notre plus grande tristesse et pas mal de honte vis à vis de nos frères et sœurs des autres continents. N’est pas humaniste qui veut me direz-vous !

Et pourquoi donc des citoyens dans ce pays, dans cette Union européenne et plus généralement dans le monde, ne rejetteraient-ils pas cette vision d’une rencontre des peuples qui ne se fasse que dans la crainte et la peur ? N’ayons pas peur et œuvrons en ce sens.

Il y a des jours pourtant où l’on peut se demander si l’on ne serait pas seul à penser cela.

Eh bien non et heureusement nous ne sommes plus seuls !

En effet, depuis le 22 janvier 2021, nous assistons à une formidable espérance pour les peuples depuis l’entrée en vigueur par la ratification par plus de 50 pays du Traité interdisant les armes nucléaires.

Depuis cette date, nous ne sommes plus seuls !

Il est donc possible d’espérer un monde moins stupide !

Alors puisque les citoyens Français doivent voter en 2021 pour des élections régionales et en 2022 pour l’élection présidentielle, qu’ils posent la question suivante à leurs candidat(e)s :

« Que faites-vous de l’armement nucléaire ? »

Nous, nous leurs disons : « Nous, nous osons l’espérance et ne voterons pas pour des partis et des candidats qui continuent de cautionner depuis 1958 l’armement nucléaire dans ce pays. »

Voilà ce que nous leurs proposons pour le futur !

« N’ayons pas peur ! Avançons vers l’espérance d’un monde plus fraternel ! »

Votre serviteur,

citoyen d’une dictature démocratique,

grande vendeuse d’armement au Monde !

Pierre Sarramagnan-Souchier

Note :

Le gouvernement de la France doit respecter la volonté majoritaire des Français(es) qui sont à 76 % favorables à ce que la France s'engage dans le processus de désarmement nucléaire et à 68 % favorables à la ratification du TIAN par la France (sondage Ifop/La Croix/Planète Paix).



Note bis :

L’article de Ican-France :

LE TRAITÉ SUR L’INTERDICTION DES ARMES NUCLÉAIRES ENTRE EN VIGUEUR !

http://icanfrance.org/traite-interdiction-armes-nucleaires-entre-vigueur/

Ican-France : http://icanfrance.org/



Le Mouvement de la Paix : www.mvtpaix.org

(Signez -si vous le désirez !- et faites signer la pétition pour la ratification du TIAN : https://www.mvtpaix.org/wordpress/petitions/)