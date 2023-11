Emmanuel Macron participera-t-il à la grande marche contre l’antisémitisme ?

@Grincheux

Je confirme en ajoutant comme toujours depuis l’ère de Noé et celui de ses fils que l’histoire est une contre-verse de haute intensité JAPHET ET SEM sont des complices parfait au détriment de CHAM !!!ce qui veut dire que le monde entier est Sémite sauf la race noire via NIMROD, CHAM ET KOUSH et bien d’autres comment la Babylone Akkadienne s’écroule à ce point devant tous les mensonges historique ! à trop vouloir la paix, les prédateurs sont et seront toujours en embuscade.... pas mieux de nos jours, 100 fois plus en embuscade pour empêcher la paix qui selon eux ne rapporte rien de sonnant et trébuchant ! quelle honte