En cas de crise ne brisez pas la glace

’’Le « vieux schnock » que je suis maintenant se souvient très bien de l’hiver 1982, de celui de 1984 aussi.’’



Z’êtes sûr ?



Le vieux schnock que je suis également ne se souvient pas d’un hiver particulièrement rigoureux en 82. En tout cas, pas chez moi (Oise).

En revanche il a encore en mémoire celui de 84 (-25° à la porte du garage et toutes mes canalisations d’eau à l’intérieur de ce même garage, explosées).



Sympa de faire de la plomberie dans un garage où il fait -13 !



Sinon, deux ans plus tard, en 86, on se les ait bien gelées aussi. Même si on n’a pas battu les records des deux ans précédents.



Fin’ bref. Tout ça pour dire qu’à l’époque j’allais quand même bosser tous les jours et que je restais pas mon cul sur la commode à pleurnicher.

Ben ouiche, il peut faire froid l’hiver. Merde, et il peut neiger. Z’y croyez, vous ?

Me rappelle même d’un février 74 où je me tapais 42 km en moto, les deux pieds par terre pour aller au taf.



Me souviens aussi de ma mère, me parlant d’un autre temps. Dans la Nièvre, de la neige qui durait trois à quatre mois...



C’est vrai aussi que j’ai connu Nice ’’paralysée’’ plusieurs jours de suite par 2 cm de neige. Qu’est-ce que je me suis marré à l’époque.



C’est vrai que le monde entier se fend la poire devant nos ’’p’tites misères’’. Putain, les Canadiens, les Norvégiens, les Russes, les Suédois, les Danois, et bien d’autres, ils se pissent dessus en nous écoutant chialer...



Hi ! Hi ! Y’en a des bien ramollos aujourd’hui !