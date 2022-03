Enregistrement officiel de ma plainte à la Cour Pénale Internationale

Chers camarades, dimanche 27 février 2022, j'ai déposé une communication au Bureau d'Enquêtes de la Cour Pénale Internationale concernant des faits de crime contre l'humanité et de génocide contre le peuple russe en Ukraine. Ma plainte a été enregistrée par le Bureau du Procureur ( OTP-CR-233/22 ) (cf document ci-joint).

Aujourd'hui même, le 01 mars 2022, je dépose une mise à jour de ma plainte, étant donné que Le Procureur vient d'annoncer publiquement qu'il a décidé d'ouvrir une enquête sur la situation en Ukraine :

Statement of ICC Prosecutor, Karim A.A. Khan QC, on the Situation in Ukraine : “I have decided to proceed with opening an investigation.” (icc-cpi.int)

Dans son annonce publique, le Procureur n'évoque cependant que deux déclarations de plaintes faites uniquement par le régime ukrainien.

Il apparaît évident que la Cour Pénale Internationale semble être influencée et partisane en ne considérant pas publiquement la question du massacre d'Odessa de mai 2014 ou de l'interdiction de la langue russe sur le territoire ukrainien qui sont pourtant à l'origine de l'exacerbation des conflits sur ce territoire, ce qui pose des questions concernant la neutralité des investigations, comme cela a été le cas pour l'intervention militaire de la France en Libye en 2011.

Voici donc ci-après ma plainte originelle à la Cour Pénale Internationale ainsi que sa mise à jour, envoyée aujourd'hui même.

Plainte du dimanche 27 février 2022

Monsieur le Procureur de la Cour Pénale Internationale,

Je vous prie de bien vouloir recevoir une plainte concernant des faits caractérisés de crime contre l'humanité et de génocide se déroulant depuis 2014 en Ukraine contre le peuple russe vivant en Ukraine.

Préambule : Les Etats-Unis, la Russie et l'Ukraine ont signé le Statut de Rome. La France a signé et ratifié le Statut de Rome.

Accusation : Crime contre l'humanité et génocide contre le peuple russe en Ukraine (2014 - 20xx) soutenu par l'Union Européenne et l'OTAN

Massacre d'Odessa de mai 2014

Interdiction de la langue russe en Ukraine

Menace explicite d'utilisation de l'arme nucléaire sur le peuple russe

Prise en otage de la population ukrainienne afin de détruire le projet d'union économique eurasienne (Russie) et de nouvelle route de la soie (Chine)

Accusés :

M. Emmanuel Macron, Président de la République Française et Président du Conseil de l'Union Européenne 2022 (France)

M. Jean-Yves Le Drian, Ministre des Affaires Etrangères en France (France)

M. Bernard-Henry Lévy, activiste atlantiste pro-guerres (France)

Fait I : En mai 2014, plusieurs dizaines d'ukrainiens de culture russe qui manifestaient contre un coup d'Etat nationaliste associé à des groupes néo-nazis à Kiev ont été tués dans un incendie criminel à Odessa, après avoir été pourchassés et acculés à l'intérieur d'un bâtiment. Aucune enquête ni poursuite judiciaire n'a été menée sur ce massacre.

Références :

À quand la lumière et la justice sur le massacre d’Odessa ? (Février 2015, L'Humanité)

Commémoration du massacre d'Odessa : les 48 victimes n'ont toujours pas droit à une enquête (Mai 2018, RT France)



Fait II : La langue russe a été interdite sur le territoire ukrainien, ainsi que dans l'ensemble de l'enseignement, témoignant d'une volonté d'épuration culturelle caractéristique d'un génocide envers le peuple russe

Références :

Ukraine. La région de Lviv interdit les chansons, films et livres en russe (septembre 2018, Ouest-France)

"Tout le monde fait semblant d'être ukrainien" (28 février 2021, FranceUkraine.fr)

La solution finale au problème : les écoles ukrainiennes ont abandonné la langue russe (03 septembre 2020, fr.topwar.ru)

Fait III : Alors que M. Vladimir Poutine n'a jamais menacé d'utiliser l'arme nucléaire, arme qui est interdite suite à la ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires par cinquante pays de l'ONU le 24 septembre 2020, le Ministre des Affaires Etrangères en France Jean-Yves Le Drian a agité la menace de la carte nucléaire à la télévision le 24 février 2022, menaçant directement le peuple russe d'un crime contre l'humanité.

Références :

Ukraine : Jean-Yves Le Drian agite la carte de la guerre nucléaire (25 février 2022, RMC)

« Poutine doit comprendre » que l'OTAN « est une alliance nucléaire », lance Le Drian (24 février 2022, Figaro Live)

Fait IV : M. Emmanuel Macron, en tant que Président du Conseil de l'Union Européenne n'a pas du tout abordé la question du massacre d'Odessa, ni celle de l'interdiction de la langue russe en Ukraine, et n'a pas appelé les belligérants du régime ukrainien à baisser les armes et à cesser le feu.

Fait V : Bernard-Henry Lévy s'exprimait dès août 2014 à la télévision ukrainienne en faveur de la guerre totale contre les ukrainiens défendant leur culture russe, et encore aujourd'hui, en février 2022, il appelait à la surenchère guerrière en Ukraine lors d'un passage à la télévision française, souhaitant que la France s'engage militairement sur le terrain. Il avait déjà influencé Nicolas Sarkozy à se lancer dans la guerre en Libye en 2011 en mettant le Président français en contact avec des groupes belliqueux de Libye souhaitant renverser M. Mouammar Khadafi.

Références :

BHL à la télé ukrainienne (7 août 2014, YouTube)

Guerre en Ukraine : clash en direct entre Dominique de Villepin et Bernard-Henri Lévy (25 février 2022, La Dépêche.fr)

Fait VI : Les Etats-Unis, l'Union Européenne et leur alliance militaire stratégique (OTAN) ont développé une politique destinée à détruire les projets d'union économique eurasienne (Russie) et de nouvelle route de la soie (Chine). En supportant la guerre civile en Ukraine et l'épuration culturelle du peuple russe, ils ont pris en otage l'ensemble de la population ukrainienne pour servir leurs propres intérêts économiques.

Références :

"support civil society and independent media to raise awareness of and increase transparency regarding the negative impact of activities related to the Belt and Road Initiative and associated initiatives ;" (p.771, US Congress Bills)

" - establish a formal G7+European Commission Working Group to develop a comprehensive strategy to develop alternatives to the PRC’s Belt and Road Initiative for development finance ;" (Page 866, US White House Document)

En vous remerciant de votre attention, je vous prie d'agréer, Monsieur le Procureur de la Cour Pénale Internationale, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

ab

Mise à jour du 01 mars 2022

Référence - OTP-CR-233/22

Monsieur Le Procureur de la Cour Pénale Internationale,

Etant donné les circonstances actuelles (censure de médias russes dans l'Union Européenne et guerre unilatérale des pays de l'OTAN contre la Russie via diverses sanctions et condamnations publiques), je m'inquiète et m'interroge sur la question des pressions politiques et d'opinions publiques énormes exercées sur la Cour Pénale Internationale, et qui seraient susceptibles de biaiser la neutralité des investigations en ce qui concerne la situation en Ukraine, particulièrement, aboutissant à ne pas reconnaître le crime contre l'humanité que représente le massacre d'Odessa en mai 2014, ainsi que l'épuration culturelle du peuple russe via l'interdiction de la langue russe dans les écoles et certaines régions du territoire, alors que la langue russe est la langue maternelle d'une grande partie d'Ukrainiens. Ces éléments sont pourtant factuels, documentés et vérifiables.

De plus, des journalistes indépendants ont montré que dans le cadre de la guerre en Lybie en 2011, la Cour Pénale Internationale a manifestement été trompée par la ligue libyenne des droits de l'homme concernant diverses accusations faites contre M. Mouammar Khadafi, sans aucune preuve réelle venant confirmer ou non l'existence des faits concernant ces accusations (1,2). Ces accusations sans preuve ont entraîné une intervention militaire ayant précipité la Libye mais également toute l'Afrique du Nord dans le chaos et la guerre civile, problèmes qui ne sont toujours pas résolus à l'heure d'aujourd'hui.

"Le secrétaire général de la ligue libyenne des droits de l'homme le Dr Sliman Bouchuiguir avait été à l'origine d'une pétition avec l'organisation UN Watch et la National Endowment for democracy. Cette pétition fut signée par plus de 70 ONG. Puis, le Dr Sliman Bouchuiguir s'était rendu au conseil des droits de l'homme des nations unies afin d'y exposer les allégations concernant les crimes du gouvernement de Mouammar Kadhafi."

Or, dans un entretien avec un journaliste, il a reconnu que les allégations faites contre Mouammar Khadafi n'étaient pas basées sur des éléments de preuve, mais sur des estimations, et que l'ensemble de ces accusations venaient directement de membres du Conseil National de Transition souhaitant renverser le dirigeant libyen, et qui appartenaient eux aussi à la ligue libyenne des droits de l'homme, posant de graves doutes sur la validité des accusations faites sans aucun élément factuel ou de preuve.

Guerre Humanitaire en Lybie : il n'y a pas de preuve (28 novembre 2011)

Humanitarian War in Libya : there is no evidence (28 novembre 2011).

Je tiens à signaler que d'après le témoignage d'un chercheur français fait par la chaîne RT France (aujourd'hui censurée par l'Union Européenne), la France serait directement à l'origine de l'abandon des enquêtes et des poursuites judiciaires concernant le massacre d'Odessa de mai 2014, dont aucun coupable n'a jamais été jugé. (Drame d'Odessa : un massacre sans coupables, mai 2021, RT France)

Je m'interroge également quant à la défense unilatérale de l'idée de "nation" qui est placée comme valeur première, au détriment de l'idée de "peuple" qui est par définition multiculturel et avec des sensibilités multiples.

En vous remerciant de votre attention, je vous prie d'agréer, Monsieur le Procureur de la Cour Pénale Internationale, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

ab