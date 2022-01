Éric Zemmour et les enfants en situation de handicap : la mauvaise conscience ?

C’est bien on parle du handicap physique et un peu du retard mental ... 2 bons points et un bombon (non yapa faute). Sauf que pour avoir vécu, en d’autres temps certes, cet état comme enfant non diagnostiqué je me souviens surtout de la cruauté de la méchanceté et de l’hypocrisie de la plupart des gosses. Comme j’étais en école privé, alors que je me serais bien privé d’école, en cours, c’était les coups à la moindre question (faut dire que j’en posai beaucoup...) Aujourd’hui je suis comme De gueule j’ai un gamin trisomique et deux bisomiques et je sais que mon gamin ne pourrait pas s’insérer dans une classe ’normale’... Du coup, comme je suis ni-ni, je pense et sais que la réflexion sur la différence et la lutte pour sa reconnaissance passera toujours par les tenants du pouvoir et l’approbation des trompettes de la renommée et que, à moins d’être LGBTetc. et donc proche des pouvoirs, la seule réponse qui nous attend est la chappe de plomb, il suffit de voir comment par le biais de la loi sur la sécurité sanitaire l’état passe une loi sur la contention en milieu psychiatrique... Youpi, la vie continue, l’hypocrisie aussi !