EUROPEENNES 2019 : Référendum pour le VOTE BLANC

Les taux d’abstentions sont - depuis 1979 - alarmants !

1979 39,29 % - 1984 43,28 % - 1989 51,2 % - 1994 47,29% 1999 53,24% - 2004 57,21% - 2009 59,37% - 2014 56,5% 2019… ?

Alors que se préparent les européennes 2019 un nouveau record est prévisible.

Le président Macron, « mitron de la Démocratie », en refusant la reconnaissance du vote blanc ayant valeur juridique de suffrage exprimé, a roulé dans la farine… 80% des français qui le souhaitent !

En effet la confiance des Français dans la classe politique - du fait du manque de respect qui leur est porté - est au plus bas et leur rejet va sans aucun doute faire franchir un nouveau seuil au record des abstentions !

Depuis 1989 l’association citoyenne Blanc C’est Exprimé appelait les électeursà voter

A voter blanc, en dernier recours… mais à voter !

Or, en 2014 une loi scélérate n’a pas donné plus de valeur à un vote blanc qu’une abstention.

Les partis et politiciens professionnels - peu soucieux de Démocratie - ne le veulent pas.

Le vote blanc ayant valeur juridique de suffrage exprimé aurait en effet, pour eux, des conséquences directes :

- de voir les réformes présentées depuis plus de 30 ans qui permettraient d’assainir la vie politique d’être votées et aux électeurs de sanctionner les élus défaillants…

- les partis et politiciens ne pourraient plus permettre, comme Chirac en 2002, d’agiter pour continuer à exister, lors de chaque scrutin, le « danger des populistes et autres extrémistes » en invoquant le chaos… Danger qu’eux-mêmes engendrent !

En fait, le Vote blanc permettrait aux citoyens d’être… écoutés et respectés !

Depuis 1989 lors de chaque élection l’association appelle à voter.

Pour les Européennes 2019

N’acceptant pas « le déni de Démocratie » de 2014…

N’acceptant pas le refus de reconnaître cette expression annoncé après le Grand Débat

BLANC C’EST EXPRIME

APPELLE SI VOUS SOUHAITEZ VOUS ABSTENIR

A NE PAS LE FAIRE !

Participez au Référendum pour que le VOTE BLANC ait valeur de suffrage exprimé !

VOTEZ BLANC… MAIS VOTEZ !

Ancien Conseiller Régional de Bretagne Président Association « Blanc c’est Exprimé » 18 rue de Penthièvre 22000 Saint-Brieuc - Téléphone 02.96.33.50.34

Site : www.blanccestexprime.fr Courriel : servicecompris@wanadoo.fr