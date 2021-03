Christian NOTS : Chercheur depuis une trentaine d\’années, Christian Nots a édité une dizaine d\’ouvrages de recherche. Il travaille actuellement au décryptage des religions politiques du XXIe siècle ainsi qu\’à leurs diverses théologies politiques et autres déclinaisons totalitaires qui en découlent et qui incubent à nouveau très bruyamment dans les régimes trans-atlantistes occidentaux (Cf. \« Détruire les Monothéismes et Sacraliser les Etats\ », Tome I - publié en juillet 2018 et \« Fonctions révolutionnaires originelles des trois monothéismes\ », Tome II - parution en 2020). En 2015, Il a finalisé le décryptage de l\’ancienne idéologie nazie dite du \« Schwarze Sonne\ » (\« id est, du \ »Soleil noir\« und, in fine, du \ »Soi noir national-socialiste\« ) - idéologie centrale mais jusqu\’alors complètement censurée aux niveaux universitaire et scientifique (in \ »Totalitarismes et Oligarchismes du G8 entre 2014 et 2045\« - Chapitre 1). Auparavant, au tout début des années 2000, il avait travaillé sur certains \ »segments duales\« des sciences humaines et des sciences exactes - liés, notamment, aux nucléaires et thermonucléaires civils et militaires (in \ »Terrorismes d\’Etat 2001-2025, Tome I\« ), aux recherches biopolitiques contemporaines (in \ »Biopolitiques d\’extinction du XXIe siècle\« ) et à certains aspects des toutes dernières hyper-technologies spatiales et balistiques (in \ »Terrorismes d\’Etat 2001-2025 tomes I et II\« ). Actuellement, il finalise l\’ouvrage à paraître \ »Totalitarisme ultralibéral et Etats du G7\« - qui est une recherche avancée à la fois de Prospective de défense et de Polémologie. Tout en posant une définition opérationnelle du totalitarisme néolibéral qui étrille déjà actuellement la planète, cette dernière thématique de recherche ciblera très spécifiquement le décryptage de ses mécanismes totalitaires les plus secrets (dissociation à la fois de l\’Etat, du droit, de la culture, du capital, de la fiscalité, des techno-sciences, des biopolitiques, des Confessions religieuses, de l\’identité des citoyens, des Parlements, des Partis, des syndicats, des institutions d\’inclusion et d\’exclusion des Etats, des contre-pouvoirs, de la Bourse, de la Constitution, des Frontières, de l\’Ethique, des médias, de la guerre, des entreprises transnationales, du travail, etc.) tout en projetant les différents scénarios catastrophiques les plus plausibles vers lesquels les Oligarchies d\’Etat du G7 - ainsi que leurs principales nécro-institutions - acheminent aujourd\’hui la \ »décivilisation occidentale\".