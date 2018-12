Face au pouvoir anti-populaire de Macron-UE-MEDEF, l’histoire ne repasse pas les plats !

Alors que le mouvement des gilets jaunes a remis les revendications sociales et démocratiques des travailleurs sur le devant de la scène, la réponse des organisations syndicales de luttes n’est pas sans poser de question. C’est dans ce contexte que le Front Syndical de Classe, association réunissant des militants syndicaux de la CGT et de la FSU, lancent un appel à l’action des travailleurs. La CGT appelle d'ores et déjà à une journée nationale de grève générale le 14 décembre, des préavis permettant de reconduire le mouvement ont été déposés dans de nombreux secteurs (Fonction Publique, SNCF....)

Appel du Front Syndical de Classe aux organisations syndicales de lutte et aux travailleurs

Alors que le mouvement des gilets jaunes met le gouvernement en grande difficulté et l’a contraint à des premiers reculs, le mouvement syndical ne peut plus tergiverser.

Non seulement les gilets jaunes ont su créer un rapport de force comme on n’en avait pas connu depuis longtemps, en utilisant des formes de luttes (action reconductible, blocage de l’économie, manifestation nationale à Paris) utilisées avec parcimonie ces dernières années, non seulement il est l’expression des classes populaires qui y participent et le soutiennent de manière écrasante, mais son évolution a mis au premier plan des mots d’ordre bien plus proches des revendications syndicales que des thèmes de l’extrême-droite : refus d’une fiscalité de classe, exigence d’une augmentation du SMIC, des pensions et des minimas sociaux, du rétablissement de l’ISF et plus généralement dénonciation d’un pouvoir de l’oligarchie écrasant par sa politique et son mépris la majorité de la population.

“Le mouvement des gilets jaunes exprime l’affrontement de classe en germe dans notre pays”

En réalité, le mouvement des gilets jaunes, héritier des grands mouvements populaires de notre pays, exprime à sa manière et avec ses formes d’action l’affrontement de classe en germe dans notre pays depuis des années (et déjà perceptible avec le NON de classe à la constitution européenne en 2005), opposant les couches ultra-privilégiées des gros actionnaires et des grandes fortunes du CAC 40, leurs gouvernements et leur UE à l’ensemble des classes populaires.

Bien sûr, l’oligarchie, dans la tradition des Versaillais, espère pouvoir utiliser les provocations qu’elle laisse faire et met en scène comme à l’Arc de Triomphe et elle compte, en dramatisant sur les violences, discréditer le mouvement et comme en 1968 rameuter le parti de la peur.

Mais la situation créée par la puissance inédite de la colère populaire rend envisageable de battre le pouvoir et d’ouvrir une perspective de changement social si l’on parvient à allier révolte populaire, manifestations et grèves de masse permettant de bloquer les profits capitalistes.

Salaires, emplois, pensions, services publics, conditions de travail, chômage de masse, fiscalité anti-populaire, privatisations, santé, éducation…, nous sommes tous attaqués et en situation de créer enfin un rapport de force en notre faveur.

“lancer toutes les forces pour la construction d’une puissante grève générale reconductible”

Alors que les lycéens et les étudiants se mettent eux-aussi en action contre des réformes iniques, c’est donc dès aujourd’hui qu’il convient de lancer toutes les forces dont nous disposons pour la construction d’une puissante grève générale reconductible. Celle-ci ne se décrète pas, mais elle peut se construire très vite. En déposant des préavis de grève reconductible – à l’image de celui déposée par la CGT fonction publique à partir du 9 décembre -, en organisant immédiatement des assemblées générales interprofessionnelle dans toutes les villes, en renforçant ainsi les convergences gilets jaunes et colère rouge dont le mouvement populaire a besoin pour finir d’ébranler le pouvoir.

“Dès maintenant tous ensemble en même temps pour imposer le progrès social “

L’heure n’est pas aux rencontres syndicales au sommet avec une CFDT et un Laurent Berger discrédités par leur honteux appui au pouvoir macronien et leur soutien aux contre-réformes !

Gilets jaunes, rouges, blouses blanches, bleus de travail… dès maintenant, tous ensemble en même temps pour imposer le progrès social ! Tous ensemble pour renforcer le mouvement populaire en cours par l’intervention organisée et décisive des travailleurs en lutte.

Front Syndical de Classe, 6 décembre 2018

