Évoquer les "français de papier" car un des thèmes favoris de l'extrême-droââte serait un moyen rapide de se faire injurier et traiter de fââchiiiste ceci afin d'interdire toute réflexion raisonnable. De plus en plus, les gardiens du temple idéologique judiciarisent le tout. Et beaucoup se taisent par peur des jugements de morale, voire des procédés de basse police qu'affectionnent les bourgeois moralisateurs. La calomnie et l'injure du contradicteur demandent, il est vrai, moins d'efforts qu'une argumentation mesurée.

On connaît le procédé habituel.

Il n'y aurait pas de "français de papier", ça serait une pure illusion, il n'y aurait que des français tous à la même enseigne, tous citoyen, tous dans le même sac, tous conscients du poids de l'histoire nationale et des valeurs du pays, tous engagés pour la liberté, l'égalité, la fraternité et surtout pour le "vivrensemble". Un français de papier, rappelons-le, ne l'est que pour la carte d'identité et tous les avantages afférents, mais dans son cœur il reste de son ancienne nationalité.

Venant souvent de pays où lui et ses semblables crèvent de faim et de privations de liberté, sont soumis à l'arbitraire de théocrates ou d'oligarques sans scrupules, on les comprend parfaitement d'ailleurs. Dans le même cas, ayant la faculté de ficher le camp et d'aller vivre plus confortablement ailleurs, je le ferai sans réfléchir une seconde pour nourrir les miens. Je ne porte sur eux aucun jugement de morale, ce sont ceux qui les ont fait venir et qui continuent sans se soucier de leur apporter qui une formation, qui des valeurs civiques, qui une citoyenneté...

Pour se défausser de cette responsabilité, de l'histoire enseignée de manière à encourager à haïr ce pays, on préfère parler de multiculturalisme, de tolérance, de "vivrensemble", de les laisser en gros faire comme ils l'entendent.

Pour se convaincre de l'existence des français de papier, il suffit pourtant de regarder les passants dans la rue. Cette femme voilée des pieds à la tête n'adhère pas à notre mode de vie, elle le montre objectivement. C'est d'ailleurs son droit le plus strict, mais alors si elle est cohérente, elle ne peut se revendiquer française, car l'identité de ce pays n'impose pas aux femmes de s'aliéner d'elles-mêmes. Cet homme en boubou assis sur le bord du trottoir à regarder passer les gens la mine sérieuse, vivant d'aides, non plus. Il pourrait vivre exactement de la même manière dans son pays d'Afrique, il ne veut pas vivre autrement, s'y refuse.

Dans les deux cas, je ne leur en conteste pas le droit, mais ce refus de faire deux ou trois compromis sur un ancien mode de vie, ceci afin de mieux s'intégrer au lien social ne facilitera pas vraiment le fameux "vivrensemble" strictement impossible si chacun entend vivre selon ses propre critères sans faire plus attention que cela aux autres...

... Ou alors sans doute est-ce la faute des fameuses z-élites ? Elles ont bon dos et sont de parfaits boucs émissaires.

Amaury - Grandgil

