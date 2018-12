France des capricieux, des journaleux serviles, des chiffres interprétés et des tuyaux percés ! / Gilets Jaunes !

Faut réformer ! Faut réformer ! Trop nantis les Français, le pays où les dépenses sociales sont hors proportion ! Que nous serinent-ils ? Il n’est qu’à lire le World Happiness Report pour constater que nos dépenses faramineuses, le « pognon de dingue » de l’arrogant monarque Emmanuel Ier, ne donne que de médiocres résultats à l’image du classement PISA, plus connu, sur le suivi des acquis des élèves et dévoilant, lui, un bilan toujours aussi peu reluisant pour notre pays entre la 19ème et 26ème place et plutôt en stagnation depuis 20 ans.

Ce classement tient compte du Pib par habitant, des soutiens sociaux, de l’espérance de vie, de la liberté sociale, de la générosité, de l’absence de corruption.

* La Finlande se classe en tête (7632 = base 100).

* 13 pays européens sont dans les 20 premiers.

* La France n’est que 16ème en Europe (23ème mondiale) ind. 85.02 soit 15 % de moins que la Finlande.

Ah ces Anglo-saxons, ils ne nous passent rien !

Et qui répercutait ce bilan morose ? BFMTV ! (dans les premiers sites mentionnés par le moteur de recherche mais seulement pour 2016).

* BFM chaîne de l’intox, de la désinformation, de la « propaganda », en tant que tireurs de ficelles de la marionnette Macron qu’elle a contribué à faire adouber et dont elle n’attend que des retours sur investissements…

* BFM qui bave son fiel sur l’inquiétant climat complotiste soi-disant entretenu par les Gilets…

*BFM qui tombe le masque avec une Ruth Elkrief assimilant les Gilets Jaunes (et sur quel ton péremptoire !) aux groupes de droite et aux ligues d’extrême droite qui manifestèrent contre les députés le 6 février 1934 ! Que n’en-a-t-elle conclu avec la chute du gouvernement Philippe à l’instar du gouvernement Daladier qui tomba alors dès le lendemain !

*BFM se délectait de taper sur Hollande en 2016 :

« Salaires, coût de la vie, la France très mal classée en Europe » 2016

« Les 31 pays où l’on vit plus heureux qu’en France » 2016

On attend un suivi de BFM sur les progrès de la France, sur un mieux-vivre imputable à l’ère Macron et puisque Ruth Elkrief aime tant les Gilets Jaunes, qu’elle compare l’impossibilité de manifester avec des lunettes de protection à la possibilité d’entrer sur le marché de Noël de Strasbourg avec une arme à feu !

Jean-Michel Apathie, le mister Hyde de Jean Lassalle, et qui ne partage avec le chantre des Pyrénées que le fait de ne pas déshonorer son accent (n’est-ce pas M.S. Lacarrau de l’Aveyron et de Perpignan ?) les aime, les Gilets Jaunes tour à tour moqués « un vaste bazar » ou accusés de toutes les violences ! A contrario, il loue les choix politiques de la France, le choix de l’euro qui a garanti aux retraités de ne pas sombrer dans la mouise, ce qui à ses dires, serait inévitablement advenu avec le Franc ! Il l’expliquait dernièrement et il n’y a eu personne pour rétorquer qu’entre 1990 et 2001, le Franc ne fit pas plus mal que l’Euro entre 2002 et 2014, sur 11 années :

* la baguette de pain passa de 0,48 à 0,66 (équivalent euro) puis de 0.68 à 0.87 avec l’euro . (=)

* le lait passé de 0,82 à 0,93 (11 cts) puis de 0,93 à 1,24 (31 cts). FRANC devant.

Pour le bœuf, le beurre, l’huile d’arachide, les œufs, le vin, l’essence, le FRANC l’emporte encore… avec l’EURO il n’y a que le prix du sucre qui est resté stable.

Pardon pour la parenthèse mais on peut ajouter pour un Aphatie qui se la pète à 1200 euros la diatribe, et cela rejoindra les classements évoqués, que la petite République Tchèque (je connais un peu) où la vie est 55 % moins chère fait aussi bien que la France au classement PISA et la devance pour les pays où il fait mieux vivre (21ème mondiale / 14ème en Europe / ind. 87,93 soit 12 % de moins que la Finlande, première).

La République Tchèque entrée dans l’Europe en 2004, petit pays de 10 millions d’habitants n’a pas décidé d’une date butoir pour adhérer à l’Euro… il faut dire que la Couronne Tchèque s’est appréciée de 20 % en gros depuis 2004…par rapport à l’Euro. L’Euro, un géant aux pieds d’argile, ou victime de la concurrence déloyale d’une monnaie liliputienne ? On attend des explications d’Apathie qui se la pète, grand laudateur de la monnaie européenne !

Morale de l’histoire : si le « pognon de dingue » est bel et bien employé pour le social, sont-ce les gouvernants successifs qui sont incapables de bien gérer ? Ou, dans le cas d’une adduction d’eau vétuste, sont-ce les tuyaux qui sont percés ? Dans les deux cas, nos responsables, bien coupables devraient être révocables ! A cette fin il faut institutionnaliser en priorité le Referendum d’Initiative Citoyenne ».

