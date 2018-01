Gandhi et l’extrême non-violence.

Bonjour Sylvain,





Très bon article très bonnes questions et déductions. Elles sont très proches de mes propres pensées.





Je me suis intéressée à la vie et à l’action de Gandhi, aux idées étranges et presque extraterrestres dans notre monde d’armes, de haines et d’impérities. Puis, j’ai étudié un peu la religion hindou et bouddhiste et j’ai mieux compris tout cela. Gandhi était une sorte de prophète, un golem tout petit, tout frêle mais d’une personnalité très forte et surtout irrésistible.





Aujourd’hui, si nous avions un tel homme en Asie Mineure, peut-être n’aurions-nous pas une si lamentable guerre d’influence.





Et... J’en veux un peu à l’avance aux trublions qui vont venir salir la mémoire d’un tel homme et par contrecoup, votre bel article.





Bien à vous.