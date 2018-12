Gérard Depardieu, monsieur le ministre ?

@Fergus : Depardieu un pitoyable pantin ?

Pantin : "Figurine de carton ou de bois plat et mince, découpé et colorié, représentant généralement un personnage burlesque, et dont les membres articulés sont actionnés au moyen d’un fil."

Le contraire donc. J’adore cet homme complètement libre, hypersensible, intelligent, malgré tous ces excès y compris son physique qui ne sont que les cicatrices de douleurs intérieures ineffaçables, comme la vie très compliquée et la mort de son fils Guillaume.