Gilets jaunes, au moins un mort et plusieurs blessés : arrêtez le massacre !

@oncle archibald

Cher monsieur , les révolutions ne se font pas avec des gens instruits , ceux ci les organisent . Il faut des gens très en colère et qui n’ont plus rien à perdre , des gens sévèrement burnés , qui a 5 heures du mat vont chez des responsables politiques et les égorgent sans états d’âmes et jettent leurs cadavres dans les rues pour que le peuple voit le sort réservé aux malfaisants et qu’il participe , pas une réunion dans le dernier salon de BHL pour savoir si d’être antisioniste , c’est être antisémite. La révolution c’est sanglant , violent , amoral , mais c’est comme çà qu’on prend un pouvoir . Si vous voulez vous en convaincre les derniers vrais révolutionnaires sont en Afrique et pourquoi ?? Parce que ces gens n’ont plus rien à perdre , au seuil de la mort , il y a la rage aveugle. Alors rassurez vous c’est pas en France que vous assisterez à cela , tant que les Hypers sont pleins et les réservoirs aussi , pas de danger. Et vue la féminisation galopante de nos jeunes , accrochés à leurs smartphones , ben Macron ou un autre sera bien peinard.