Gilets Jaunes - Le Grand/vrai débat sur internet

Le grand débat nationnal voulu par Emmanuel Macron est en cours.

Nous ne parlerons pas ici, des débats organisés par les départements. Médiapart et Chantal Jouanno ayant très bien dénoncés les tentatives (infructueuses) de corrompre le CNDP et les tentatives (fructueuses) du gouvernement d'en faire un débat partial : Maires triés sur le volet qui parlent de leurs problèmes de cantine scolaire, questions choisies, etc, etc ...

Le format étant lui aussi contestable : Les maires et autres personnes invités posent leurs questions à la chaine. S'ensuit alors un monologue de communication magistrale où les marketeurs E.Macron et E. Philippe y répondent également à la chaine sans qu'il n'y ait de ... Débat !!

Bref, pas étonné pour deux sous, je décide de me tourner vers internet, dernier lieu de liberté d'expression, allons donc voir comment s'y articule le Grand Débat.

Le Grand Débat ( https://www.granddebat.fr ) du gouvernement Macron ouvert le 15 janvier 2019 :

En préambule, quand on fait une recherche sur Google du site internet granddebat.fr, on s'apperçoit que le gouvernement paye des publicités à Google (adwords). Etrange vu que le nom du site est relayé sur toutes les chaines TV, journaux papier, site internet officiel ou autres. Le deuxième résultat Google est aussi le site du granddebat.fr mais celui-ci est non sponsorisé cette fois.

Je vous laisse deviner sur quel lien les internautes vont cliquer. Donc, et c'est tout de même un comble, les gilets jaunes voulant participer sur granddébat.fr vont engraisser Google avec leurs propres impôts/taxes puisque c'est le gouvernement qui paye. Il y a quelque chose de cynique dans cette manière de faire.

Bref, espérons au moins que le site internet soit à la hauteur des attentes des gilets jaunes même si un doute légitime peut subsiter aux vues du grand débat dans le monde réel.

Nous voilà sur le site du grand débat, on peut y lire en gros sur la page d'accueil :

"Le Gouvernement s’est engagé à prendre en compte tous les avis et propositions exprimés dans le respect de la méthode et des règles du débat, selon les principes de transparence, de pluralisme et d’inclusion, de neutralité, d’égalité, de respect de la parole de chacun."

Transparence - Pluralisme - Inclusion - Neutralité - Égalité - Respect de la parole

Mouais, cela ne correspond pas trop à l'article de Médiapart, vous en conviendrez ... Mais je suis motivé !

Me voilà inscrit !! Le site est rapide, soit il y a beaucoup de serveurs mobilisés pour ce grand évênement, soit il n'y a pas grand monde qui navigue ...



Il y a 4 Thématiques proposées :

1. Transition écologique (39082 contributions*)

2. Fiscalité et dépenses publiques (53685 contributions*)

3. Démocratie et citoyenneté (30499 contributions*)

4. Organisation de l'Etat et des services publics (34101 contributions*)

* Les chiffres sont ceux à la date du Samedi 02 Février 2019 à 18h45 environ

Je choisi "Démocratie et citoyenneté" afin de voir comment se porte le RIC puisque c'est la revendication principale des gilets jaunes. Et là, catastrophe, je découvre, n'ayons pas peur des mots, un capharnaüm sans nom, on ne peut même pas "voter" pour telle ou telle proposition. Mais comment vont faire les organisateurs pour synthétiser tout cet amas de données ? Par exemple, toujours pour le RIC, il est présent sous toutes ses formes : RIC, R.I.C., référendum d'initiative citoyenne, référundum, référindum, référeindum, démocratie participative, etc, etc etc ...

Le comptage, s'il y a, va être sacrément compliqué ...

Je découvre en fait un "défouloir" chacun y allant de son petit problème personnel, il n'y a aucun classement disponible mis à part le classement par date et aléatoire ... A quoi sert ce genre de débat ? Je me pose encore la question ...

On peut y lire pèle mèle toujours dans la catégorie "Démocratie et citoyenneté" : Prise en compte du vote blanc, 6ème république, révolution, encourager le travail, remettre la volonté au coeur du système ( ? ), ni "cause toujours" ni "ferme ta gueule", obligation de se syndiquer pour tous les salariés du privé, lutter contre les incivilités, etc, etc, etc ... Et ne pensez surtout pas que j'ai feuilleté 50 pages pour vous trouver des pépites, non, ce sont uniquement les résultats des contributions de première page à la date du samedi 02 Février 2019.

On se sent très seul devant ce "granddebat.fr", il est difficile de comprendre ce qui va ressortir d'un tel "machin" ...

Déçu et désabusé, je décide d'aller voir sur le débat des gilets jaunes :

Le Vrai Débat ( https://le-vrai-debat.fr/ ) du mouvement des gilets jaunes ouvert le 30 Janvier 2019 :



1er bon point, il n'y pas de publicité pour engraisser Google, les gilets jaunes sont plus économes que le gouvernement ...

Le nom du site est plaisant, presque révolutionnaire vu qu'il "concurrence" directement le débat voulu par E. Macron

D'emblée, je suis séduit, le site est beaucoup plus clair, il n'y a pas de blabla inutile, et une petite phrase retient mon attention : "Ils ne nous ont pas invité, faisons le ensemble"

Me voilà inscrit !! Le site est assez lent, soit il y a peu de serveurs mobilisés pour ce grand évênement, soit il y a plus de monde qui navigue ...



Il y a 9 Thématiques proposées :

1. Expression libre (5162 contributions - 42097 votes*)

2. Sport, Culture (995 contributions - 7223 votes*)

3. Education, Jeunesse, Enseignement Supérieur, Recherche (2212 contributions - 17670 votes*)

4. Economie, Finances, Travail, Compte public (7067 contributions - 52024 votes*)

5. Santé, Solidarité, Handicap (2399 contributions - 21305 votes*)

6. Europe, Affaires Etrangères, Outre-mer (1605 contributions - 14775 votes*)

7. Justice, Police, Armée (3075 contributions - 29525 votes*)

8. Transition Écologique & Solidaire, Agriculture & Alimentation, Transport (4390 contributions - 36896 votes*)

9. Démocratie, Institutions (6970 contributions - 57686 votes*)

* Les chiffres sont ceux à la date du Samedi 02 Février 2019 à 19h50 environ

Vous remarquerez qu'il y a, cette fois-ci, un système de vote. On peut aussi choisir le classement des contributions : Les plus commentés, les plus votés, les plus favorables et le classement par date. Il y a également une pagination, ce qui permet de voir plus aisément les contributions.



Comme sur le grand debat du gouvernement, je choisi "Démocratie, Institutions" afin de voir comment se comporte le fameux RIC. A noter aussi qu'il y a un petit camembert qui permet de visualiser d'un seul coup d'oeil comment chaque contribution est voté, ce qui est très appréciable.

Sans surprise, Le RIC est là en 1ère position quand on classe par "Les plus votés" mais ce qui est surprenant, c'est le nombre de vote : 2305 votes alors que c'est la revendication phare des gilets jaunes, j'ai du mal à comprendre ... Je continue donc ma navigation et en page 3 il y a 2 autres RIC, puis en page 4, encore 2 autres, je vais jusqu'à la page 10, j'en ai compté 17 pour un total de près de 8000 votes !! Encore une fois les contributions sont diluées par le nombre de sujets identiques, et je n'ai fait que 10 pages sur 161 ...

Il y a beaucoup de sujet récurrents mais toujours en double, triple, quadruple, etc ... sur les 10 premières pages.

Les sujets sont très intéressants : Reconnaissance du vote blanc, Casier judiciaire = interdiction d'être élu, etc ...

Je trouve aussi de très bonnes propositions en fin de classement, par exemple : Arrêt des subventions publiques pour tous les médias. Il n'y a qu'un seul commentaire mais il me fait sourire : "puisqu'ils appartiennent à des milliardaires pour la plupart, ils n'ont pas besoin de subventions !!". Le problème étant que cette proposition se situe à la page 157 du classement, elle totalise 3 POUR et 0 CONTRE, autant dire que cette mesure restera invisible pour la plupart ...

Je continue de tester cette plateforme et progressivement, je m'aperçois, qu'il y a beaucoup de "Bugs", souvent situés aux endroits les plus stratégiques.

Par exemple : La recheche par mot clef ne fonctionne que pour la première page, au dela, le mot clef est "oublié" et les filtres se reinitialisent tout seul.

La recherche est primordiale, car, dans ces conditions, comment savoir si un sujet a déjà été posté pour éviter les doublons ? C'est simplement impossible avec un tel système ...

Il serait tellement facile, lors du dépot de la contribution, de signaler à l'auteur si le sujet a déjà été posté par quelqu'un d'autre. Ou alors, un modérateur pourrait fusionner les revendications similaires, bien que plus fastidieux dans la pratique. Mais non, tout est dilué en une multitude de sujets identiques si bien qu'on fini par s'y noyer et on passe sûrement à côté de moults sujets intéressants.

Clairement le vrai débat des gilets jaunes est beaucoup mieux fait que le grand débat du gouvernement qui est à mon sens une escroquerie sans nom. Mais il souffre aussi de lacunes telles, que beaucoup de propositions intéressantes seront presque invisibles, donc peu vues, donc peu notées et par conséquent peu considérées dans la synthèse finale.

En conclusion, le vrai débat est une espèce de foutoir démocratique sans aucune organisation, et je ne parle pas des organisateurs gilets jaunes qui doivent subir le système informatique comme tout le monde mais bien des concepteurs du site internet qui ont créé un bel outil mais inutilisable en pratique.

Imaginez une belle voiture flambant neuve dépourvu de volant. Il ne lui manque pas grand chose mais elle reste inutilisable en l'état. C'est ce genre d'outil que cap collectif, la société éditrice du logiciel, a fourni pour le vrai débat !

Grand débat VS Vrai débat, Echec et Mat de Cap collectif

Cette jeune startup a réussie "un tour de force" en organisant le Grand Débat voulu par le gouvernement et le Vrai Débat voulu par les gilets jaunes.

Elle est également propriétaire légal du nom de domaine : https://plateforme-gilets-jaunes.fr

Pour ce qui est des noms de domaines https://le-vrai-debat.fr/ et http://lesgiletsjaunes.fr, ils sont enregistrés de manière anonyme dont le registrar (entité qui gère techniquement le nom de domaine du client) est Free SAS de Xavier Niel, fervent soutien d'Emmanuel Macron ( Source ). Coincidence ? Peut-être ...

Mais revenons à nos moutons, qui est donc cette jeune société à qui on a (presque) tout confié ?

Cap Collectif a été cofondé en 2014 par Cyril Lage et Maxime Arrouard.

Son unique actionnaire est La caisse des dépots et consignations. Source

En Novembre 2017 Emmanuel Macron nomme Eric Lombard à la tête de cet organisme. Eric Lombard était auparavant banquier chez BNP Paribas et Directeur général de Generali Finance : Son CV complet ici

Cap collectif est également membre de la French Tech ( http://www.lafrenchtech.com ) dont la mission est :

"La French Tech est un label français attribué à des pôles métropolitains reconnus pour leur écosystème de startups, ainsi qu'une marque commune utilisable par les entreprises innovantes françaises." Source

Très bien, mais encore, qui gère la French Tech ?

La French Tech est gérée par une entité publique du nom de Business France ( https://www.businessfrance.fr/ ) Source

D'accord, donc continuons le jeu des poupées russes et essayons maintenant de savoir qui est Business France.

Sur leur site internet, nous pouvons lire : "Business France est notamment chargée d’aider les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire à mieux se projeter à l’international, et d’attirer davantage d’investisseurs étrangers en France pour y créer ou y reprendre des activités créatrices d’emplois."

Son directeur actuel est Christophe Lecourtier ( Ancien directeur du cabinet de Christine Lagarde ) qui succède en Juin 2017 à Muriel Pénicaud, actuelle ministre du travail du gouvernement Macron. Source

Pour les plus perspicaces, vous aurez sûrement remarqué que c'est cette société qui est au centre de l'affaire dites "de la French Tech Night" à Las Vegas. Source parmi tant d'autres : https://www.france24.com/fr/20170719-affaire-macron-french-tech-night-las-vegas-muriel-penicaud

Donc en résumé, Cap collectif est financée par un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron : Eric Lombard via la caisse des dépots et consignations.

Puis Cap collectif est membre de la French Tech, elle même gérée par business France anciennement dirigée par sa propre ministre du travail : Muriel Pénicaud.

Il me semble qu'on peut donc en conclure que ce grand débat nationnal (Vrai débat des gilets jaunes compris) est une vaste farce où se cotoye tous les pions qu'Emmanuel Macron a placé sur ce pseudo échiquier démocratique.