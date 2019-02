Gilets jaunes vs foulards rouges

Ce présent article est illustré de photos de jouets playmobil représentatifs. Pour l’anecdote, sachez que certains ont l’esprit commercial chevillé au corps et se sont mis à vendre des petits personnages collectors en les affublant de détails évoquant l’actualité des gilets jaunes, et ce pour des sommes parfois considérables.

Le mouvement des gilets jaunes ne fait pas l'unanimité. Il se trouve des citoyens qui se déclarent tout à fait satisfaits de la République et estiment que ses dirigeants sont en bonne marche.

Un mouvement destiné à s’opposer aux gilets jaunes a éclos moins de dix jours après la première mobilisation des gilets jaunes.

Les « foulards rouges », que certains ont rebaptisé les « Tampax de l'Elysée », voient le jour le 26 novembre 2018 et a été officialisé en tant qu’association le 8 décembre en préfecture par son président Fabien Homenor. Ils dépassent aujourd'hui les 39.000 membres sur Facebook.

Cette organisation se définit à la base comme étant apolitique tout en soutenant la République, et leur communication est ponctionnée de logorrhées réactionnaires.

Les foulards rouges semblent nettement plus organisés que les gilets jaunes : ils ont créé leur site internet et proposent la lecture de témoignages publiés quotidiennement.

Ils disposent également de plusieurs porte-paroles, certains affichant une fidélité aveugle au gouvernement actuellement en place plus que d’autres.

L'un des porte-paroles de cette initiative, le jeune Théo Poulard n'hésite pas à donner des interviews à divers médias français. Il précise que le mouvement n'est pas "anti-Gilets jaunes". Il déclare les intentions à l'origine des gilets jaunes louables, mais dénonce les nombreux heurts ainsi que les diverses récupérations par les extrêmes de l'échiquier politique. Une reprise que veulent éviter les foulards rouges qui insistent sur le caractère apolitique de leur initiative.

Les principales idées défendues par les foulards rouges sont le rétablissement de l’Etat de droit, la défense de la République et des libertés de circuler et de commercer. Ce ne seront pas les premiers à imputer aux seuls gilets jaunes le ralentissement de l’économie française

Sous un nom d’emprunt - Alex Brun (dans la lignée du code des couleurs, hommage humoristique aux chemises brunes ?) déclare que la lutte des "foulards rouges" de France est motivée par l'arrêt des violences – comprenons celles supposées des Gilets Jaunes, pas celles, éventuelles, des forces de l’ordre.

Il dénonce également les blocages causés par les gilets jaunes. A ce sujet, Alex fait mouche : l’exaspération va crescendo. Les blocages handicapent surtout les petits, tels des artisans, des travailleurs dont le métier nécessite des déplacements. La nécessité de devoir mettre un gilet jaune sur le tableau de bord pour pouvoir franchir les barrages filtrant est perçue par certains comme une forme de racket. D’autres, qui ont un compte en banque suffisamment fourni, ne voient aucune raison de se montrer solidaire et ne tolèrent pas de voir leur liberté de circuler ainsi entravée.

Il demande aussi la diminution des fake news sans expliciter de quel côté proviennent ces fausses informations, mais on saisit l’implicite. Il dénonce aussi la surreprésentation des “gilets jaunes”. Il voudrait que leur temps de parole diminue, arguant qu’ils devraient devoir bénéficier du même temps de parole qu’un parti politique puisque ces derniers ont manifesté leur volonté de se politiser. Cette dernière sortie fait écho à celle – définitivement spécialiste du genre – du chef de l’Etat : « Jojo avec un gilet jaune a le même statut qu’un ministre ou un député ».

Une autre tête du mouvement, Laurent Soulié, ne cache pas qu’il est un partisan du président Français et exhorte la population à montrer son soutien à Emmanuel Macron. Cette représentativité tend à rendre moins évidente la supposée couleur apolitique du mouvement.

Les gilets Jaunes se font depuis des mois asséner de multiples noms d’oiseaux : fainéants d’usine, paresseux, xénophobes, alcooliques, analphabètes, pauvres cons…Lorsqu’on ne les taxe pas de « criminels de novembre » même qualificatif que les Nazis donnaient aux communistes. Les foulards rouges n’hésitent pas à sortir envers leurs opposés gilets jaunes de nombreux qualificatifs semblables.

En gros, ils souhaitent surtout que le gouvernement mette en place un état d’exception contre les gilets jaunes.

Les manifestations gilets jaunes et foulards rouges seraient-elles la manifestation visuelle et symbolique d’une lutte des classes ?

En réponse aux diverses vagues jaunes, la déferlante rouge

Dimanche 27 janvier des "foulards rouges" ont défilé depuis la place de la Nation jusqu'à la Bastille à Paris, pour "défendre la démocratie et les institutions" face aux violences qui ont assombri le mouvement des "gilets jaunes"… aux mêmes heures et lieu que la marche pour le climat !

Dans un premier temps, il s’agissait d’une marche de soutien au président de la République, organisée par trois associations : Stop ! Maintenant ça suffit, les Gilets bleus et les Foulards rouges. Ce sont ces derniers qui ont pris la tête de la manifestation.

Selon les médias mainstream et les voix officielles, ils étaient près de 10.500, selon d’autres sources, on peut enlever un zéro au comptage. Au vu des vidéos d’ensemble prises par la presse, on peut pencher plutôt pour la seconde version et penser que la loi anti fake news n’est finalement pas une si mauvaise chose.

Parfaitement encadrée par des forces de l’ordre caparaçonnées et en civil, lesquelles observaient scrupuleusement ce qui se passait à l’extérieur et non les manifestants, comme c’est le cas d’habitude, la manifestation a donné naissance à une série de petites vidéos-souvenir parfaitement représentatives de la bassesse et égoïsme humains.

« La démocratie, ce n’est pas dans la rue, c’est dans les urnes », s’écrie un foulard rouge…qui est filmé en train de battre les pavés de Paris.

RMC interroge un gilet jaune très calme en lui demandant s’il comprend les revendications des foulards rouges. Il répond « Oui, tout à fait, oui. On peut être gilet jaune et foulard rouge, parce que je suis pour l’ordre mais quand le désordre est organisé par le Président de la République, il faut réagir... » Des foulards rouges interviennent de façon virulente, l’un ordonnant : « Arrêtez de filmer ». Un autre critique le fait qu’un seul gilet jaune est présent et on l’interviewe. Ce à quoi la journaliste réplique que de nombreux foulards rouges ont été interrogés auparavant.

Un autre foulard rouge accuse en direct un journaliste de RT France de travailler pour « une puissance étrangère, une puissance hostile », et plus précisément, pour Poutine.

Un foulard rouge d’un certain âge – les foulards rouges sont visiblement représentés par une importante majorité d’hommes flirtant avec l’âge de la pension et faisant plutôt partie de la France d’en haut, lorsque ce n’est pas des femmes très très Neuilly-Passy jusqu’à l’accent, déclare fièrement : « Moi j’aime les riches, et je les soutiens, je les aime, voilà ».

En fait, les perles des foulards rouges sont savoureuses. On interroge par exemple de gentilles dames qui portent leur sac en bandoulière (très pratique et courant lors de manifestations) :

« Journaliste : Si vous êtes contre la violence, vous êtes contre la violence de tous les côtés, normalement ?

Dame foulard rouge : Moi je pense que les forces de l’ordre font un boulot monumental …

Journaliste : Mais est-ce que ça justifie que des gens perdent des yeux…

Dame foulard rouge : Ecoutez chacun…quand on joue, on gagne ou on perd.

Journaliste : Vous n’êtes pas tant contre la violence, donc

Dame foulard rouge : Dans ce cas-là, non ! »

Des gens infiltrent la manifestation avec des banderoles de soutien du style « I love Castaner et Benalla » pour dénoncer le soutien accordé par les manifestants aux actions du gouvernement et au roi de la castagne. Ca crève les yeux…les Foulards rouges, pourtant contre la violence, ont forcé ces petits plaisantins à abandonner leur banderole.

Quant à la qualité apolitique du mouvement, on s’interroge lorsqu’on entend scander le slogan « Mélenchon, démission ». Le « respectons la démocratie » peut se traduire par : « J’ai voté démocratiquement Macron (et donc adopté une position politique) et je veux que mon vote – et mon opinion politique - soient respecté ». Attribuons en revanche la présence de drapeaux européens au sein du défilé a un souci d’opposition aux gilets jaunes qui sont majoritairement anti-européens par souci de défendre leur identité française et non pas à un soutien aux oligarques internationaux.

A Bastille, se trouvent quelques gilets jaunes, les rouges scandent « gilets jaunes, au boulot ! ».

Lorsqu’on se donne la peine deux minutes de se pencher sur la question, on constate que l’immense majorité des gilets jaunes travaillent. Ce qui hélas ne leur permet pas à tous de boucler leurs fins de mois et payer leur loyer. C’est justement ça, le nœud du problème, mais cela semble totalement échapper aux foulards rouges qui ne doivent pas connaître ce genre de problème et ignorent manifestement ce que signifie le mot « empathie ».

En fait, immobiles face aux gilets jaunes postés sur les marches, les rouges ne savent pas trop quoi crier. En mal de slogan, un propose « Ça roule bien à 80 », un autre lance : « Les extrémistes au gnouf ! » tout en rigolant.

En revanche, certaines prises de positions défient toute explication. A l’exemple de cet homme qui brandit une pancarte « Nous sommes tous des juifs allemands ».

En conclusion

Il y a toujours une réaction qui naît d’un mouvement, et bien entendu, elle est contraire. On retrouve à travers ce mouvement des gilets rouges un puissant besoin d’appartenance « Nous aussi faisons partie du peuple », « On donne trop de temps de parole aux gilets jaunes ».

La figure des nantis qui jalousent le peuple est trop comique pour pouvoir être sociologiquement validée, mais une chose est certaine : le mouvement des foulards rouges est clairement bourgeois, politisé et en faveur du pouvoir en place. On peut aussi être surpris de la haine gratuite qui se dégage de la part de divers foulards rouges par opposition aux gilets jaunes qui eux défendent un concept.

Pourquoi ces gens, dont la plupart n’ont jamais manifesté, ont-ils tenu à descendre dans la rue, certaines vêtues de leur manteau de fourrure, d’autre munis de leur attaché-case et mocassins à floche ou encore de leur chien cavalier king charles ? L’ensemble faisait tellement cliché – aussi bien au son qu’à l’image - qu’on aurait dit le tournage d’un film de Dany Boon ou des Inconnus. Une crise d’ego, par souci de valorisation que leur classe sociale devrait pourtant (r)assurer ?

L’un des manifestants a clairement avoué qu’il venait pour soutenir la République en marche, mais que les consignes étaient très claires : il est présent en tant que simple citoyen.

Ou alors, une certaine classe se considère-t-elle comme menacée par des revendications sociales et les quelques neuf millions de pauvres ? Il y a une France qui fait peur à l'autre. Une opposition flagrante et colorée entre les 16% qui ont voté pour le pouvoir en place et les autres.

Les foulards rouges semblent en tout cas être le dernier rempart – bien dérisoire - d’un président désavoué et critiqué par une majorité de Français, et même d’étrangers à la république. Pour mémoire, la cote d'Emmanuel Macron se situait à 62% après son élection en mai 2017 pour être ramenée à 23% en novembre 2018, talonnant ainsi le score de François Hollande, au bout de 20 mois d'exercice, qui était de 22%. Mais, revirement de situation, grâce à la droite conservatrice dont on a pu voir quelques représentants défiler au nom des foulards rouges, la hausse de popularité d’Emmanuel Macron serait tout récemment remontée à 27 %, en l’espace de seulement un mois.

A Zeletzki v.P - 07 02 2019

Pour aller plus loin…

Surfer :

-Le site officiel des foulards rouges : https://www.foulards-rouges-officiel.org/

-La page Facebook des folards rouges : https://www.facebook.com/groups/foulardsrouges/

- Les "Foulards Rouges" Reconnaissent Avoir "Reçu DES ORDRES TRÈS CLAIRS" : on n’est pas là pour soutenir la république en marche, on vient en tant que citoyens https://www.youtube.com/watch?v=-IHhll5dxf8

Visionner :

-Vidéo de Christophe Cros Houplon qui commente le phénomène foulards rouges

-La manifestation des foulards rouges en réaction aux violences des jaunes…pas tout à fait pacifique non plus…

-France Inter Foulards rouge et violences policières - Le Moment Meurice

-En anglais dans le texte, Gilets jaunes, foulards rouges, and pussy-hats, How we use clothing to show what we believe in de Mary Jane Baxter says we've been doing it for thousands of years. Ou le code couleur français décripté par la Perfide Albion.

Lire :

-L’Humanité : LES FOULARDS ROUGES : OU COMMENT LA HAINE DE CLASSE PLOMBE « LE GRAND DÉBAT » du Samedi, 2 Février, 2019 de Benjamin Konig

-Le papier de Serge Uleski