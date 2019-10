Handicap à l’école : la colère de François Ruffin contre les soldats Playmobils

@JL Je suis entièrement d’accord avec ça.

D’une part les votes sont publics, les noms sont publiés. Ruffin ne fait que « médiatiser » ces votes et ces votants. Il ne fait que rendre accessible au plus grand nombre, ce qui ne devrait même pas faire débat.

D’autre part, chacun doit assumer ses actes et ses votes. On élit des députés pour qu’ils représentent des Français, pas pour qu’ils soutiennent le pouvoir exécutif sans réflexion. Sinon on perd un peu l’intérêt de la séparation du pouvoir. Sont-ils, personnellement, d’accord ou non avec le texte ? Dans ce cas, qu’ils le votent et qu’ils rendent des comptes devant les Français.