Hôpital à Gaza : la vérité aveuglée par la colère ?

« Si l'on veut donner une définition de ce que je nomme le palestinisme, on pourrait écrire que c'est le fait d'épouser aveuglément le narratif palestinien sans esprit critique aucun. Avant d'expliquer que ce palestinisme n'est qu'un avatar de l'islamo-gauchisme, je tiens à dire qu'on peut parfaitement être sensible à la cause arabo-palestinienne sans être palestiniste. » (Gilles-William Goldnadel, "Le Figaro" du 17 mai 2021).