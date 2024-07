Il vaut mieux tenir que courir

Un petit cours de maintien

Je te tiens, tu me tiens par la barbichette et le premier de nous deux qui rira, aura une claquette. Si nous tenons à quelque chose encore dans ce monde aux perspectives si sombres ce n'est sans doute pas à cette barbichette qui fleurit sur nombre de faces masculines mais bien plus à cette prétendue qualité de vie qui ne cesse de nous faire courir en tous sens.

Alors, cessons de courir et définissons une bonne fois pour toute ce que à quoi nous tenons vraiment et qui mérite de faire sacrifice du superflu, de l'inutile, de l'encombrant et du pesant, de tout ce qui entrave nos existences et les transforme en course d'obstacle, en fuite effrénée vers l'abîme. Cette existence sous tension à laquelle les chantres du libéralisme prétendent que nous tenions tant, au point de continuer à nous bercer de l'illusion de la croissance.

Détenir serait selon eux l'alpha et l'oméga de la réussite : la marque de la réussite sociale, l'expression de l'épanouissement personnel. Un compte en banque bien tenu et fort bien garni, des biens immobiliers et sans doute des actions, des avoirs dans quelques paradis fiscaux et vous voilà élevé au rang de notable épanoui. Vous n'êtes en fait qu'un simple détenu, un aliéné d'un système qui a fait de vous un être qui s'est perdu à lui-même et s'est privé de toute moralité.

Contenir est alors votre obsession pour empêcher les autres de lorgner sur vos biens, les repousser à distance ou bien les décourager par des systèmes de plus en plus élaborés de ségrégation sociale. Vous devez dresser une barrière entre vous et ce peuple des exclus qui n'ont plus rien à faire dans votre univers. Votre contenant doit être désormais une forteresse impénétrable pour repousser leur immonde convoitise.

Maintenir à distance ces gueux du monde entier qui attirés par notre niveau de vie, viennent quérir ici une part d'un gâteau duquel ils sont privés chez eux. C'est un devoir qui s'exprime désormais par le soutien des grandes fortunes à la couleur politique qui prône l'exclusion, la haine et la préférence nationale. Mais dans le même temps, il n'est pas rare que les plus virulents en ce domaine utilise sans vergogne des mains d'œuvres si mal traitées que le retour à l'esclavage n'est pas si loin.

Alors il convient de me retenir de ne pas hurler ma colère devant ces nantis qui font le choix de l'abjection pour toujours plus jouir sans entrave du système le plus injuste, inégalitaire et féroce qui soit. Ces grandes fortunes qui n'ont de cesse de manipuler l'opinion, d'encourager les pensées les plus abjectes qui soient pour qu'advienne le règne de l'autoritarisme liberticide, ce modèle de société qui leur assurera la plus tranquille pérennité pour leur colossale fortune.

Ils ne veulent plus de retenues sur les bénéfices, de taxes sur leurs héritages, de prélèvement sur leurs avoirs, de ponction sur leur train de vie. Ils financent un parti qui prétend se ranger derrière les humbles, les exclus, les pauvres alors que c’est pour Bolloré et compagnie que roule ce rouleau compresseur du mensonge social. Aussitôt au pouvoir, ils se rangeront sous la bannière de leurs commanditaires pour aggraver plus encore les inégalités.

L'affront sera national, général et risque fort d'être fatal aux libertés publiques. Il ne sera plus temps de courir alors vers des lendemains qui déchantent, ils seront à votre porte tandis que vous serez les détenus consentants d’une pensée qui vous fera tenir à l'écart des autres. La haine de l'autre, élevé en principe de société, est la clef du succès de ce totalitarisme qui dissimule son objet sous des promesses illusoires qui fondent plus vite que neige au soleil devant la perspective de la victoire.

Alors courez si le cœur vous en dit vers ce gouffre sans fond et n'oubliez pas en cette période olympique que les chaînes n'ont jamais rien trouvé de mieux que des anneaux pour entraver les libertés.