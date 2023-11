Il y a de la friture sur la ligne

L'agression incessante.

Les braves gens ne cessent de s'en plaindre sans que jamais rien ne change. Véritable harcèlement téléphonique, intrusion systématique dans le domicile des gens, perturbation à heures régulières avec des numéros qui changent régulièrement, prouvant ainsi la complicité manifeste des opérateurs et le laisser-faire débonnaire d'un état qui se moque de ses concitoyens, ce phénomène dure et ne changera jamais, puisqu'il y a du fric à se faire…

Qu'importe si nos plus anciens en deviennent totalement esclaves, qu'ils en perdent le sommeil ou la tranquillité, qu'importe si au bout du compte, nombre d'entre eux n'osent plus décrocher ou utiliser leur téléphone. Pour les plateformes et le pouvoir qui se fait honteusement leur complice, il n'est rien à faire d'autre que laisser sonner, réveiller, déranger, interrompre, inquiéter ceux qui ne sont pas en mesure de s'offrir une liste rouge.

L'indignité absolue d'un pouvoir incapable d'assurer la plus élémentaire tranquillité qui soit : celle dans son domicile, de ne pas être importuné plusieurs fois par jour par des robots, des bandes enregistrées, des messages trompeurs et des opérateurs lointains. Tout ça pour vendre, tromper, leurrer, détrousser les plus faibles, les plus fragiles, ceux-là même que nos représentants des nantis et des privilégiés n'ont que faire.

Comment leur sonner les cloches à ceux qui confient de l'argent public et une délégation fictive à un organisme incapable de juguler ce fléau ? Comment ne pas avoir envie de les pendre à un fil téléphonique ou leur faire avaler un téléphone portable de la toute dernière génération ? Il faudrait couper court à cette torture du quotidien mais comment faire quand ceux qui sont aux commandes se moquent ouvertement d'un problème qui alimente toutes les conversations mais jamais les questions au gouvernement.

Il apparaît clairement qu'incapable de juguler un phénomène qui touche tout le pays, toutes les couches sociales mais surtout les plus fragiles, nous avons la plus manifeste démonstration de l'incompétence ou de l'impuissance de ces technocrates piteux qui savent discourir mais jamais intervenir vraiment.

Des milliers, voire des millions de gens dans ce pays sont ulcérés par ces appels incessants, ce dérangement qui bouffe l'existence et jamais, non jamais rien ne se passe car voyez-vous, notre vie quotidienne ne les intéresse absolument pas. Ils nous tiennent des discours sur la marche du monde, la nécessité de changer nos modes de vie, sur l'état de la planète et les grands enjeux internationaux, mais faire en sorte que nos téléphones ne soient plus parasités par des truands dépasse leurs possibilités.

C'est la marque criante de leur plus parfaite vacuité. Même cette modeste sérénité publique, de protection des individus n'est pas à leur portée. Vous imaginez le reste, ce reste dont ils se gargarisent en de belles paroles, grandes dépenses et résultats insignifiants. Mettons donc les au défi d'agir à une plus modeste échelle que les grands défis internationaux : exigeons d'eux que cesse définitivement ce harcèlement au quotidien…

Inutile de vous dire que ceci excède considérablement leurs capacités d'action. Ce sera une fois encore la preuve que leur fameux pouvoir n'est que du vent, de la poudre aux yeux. Je veux bien m'excuser publiquement, écrire leurs louanges, vanter leur compétence si par miracle ils étaient capables de mettre un terme à cette insupportable agression. Je ne prends d'ailleurs aucun risque, ils ne sont pas là pour se mettre à notre service.

Curieusement on découvre qu'un état est capable de couper le téléphone et internet à tout un peuple pour le couvrir de bombes. Quel malheur devons-nous attendre pour qu'enfin ils nous épargnent cet ignoble matraquage téléphonique ?

À contre-ligne.

