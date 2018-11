Initiation à « L’impératif catégorique » de Kant

Kant passe pour un auteur impossible. Pourtant, il nous parle d'éléments bien plus instinctifs qu'on ne croirait d'emblée. Bref, ça nous parle toujours de nous.

Emmanuel Kant, in /la Métaphysique des moeurs/, 2ème partie, a écrit (Wikisource) : Or tous les impératifs commandent ou hypothétiquement ou catégoriquement. Les impératifs hypothétiques représentent la nécessité pratique d'une action possible, considérée comme moyen d'arriver à quelque autre chose que l'on veut (ou du moins qu'il est possible qu'on veuille). L'impératif catégorique serait celui qui représenterait une action comme nécessaire pour elle-même, et sans rapport à un autre but, comme nécessaire objectivement. Puisque toute loi pratique représente une action possible comme bonne, et par conséquent comme nécessaire pour un sujet capable d'être déterminé pratiquement par la raison, tous les impératifs sont des formules par lesquelles est déterminée l'action qui, selon le principe d'une volonté bonne en quelque façon, est nécessaire. Or, si l'action n'est bonne que comme moyen pour quelque autre chose, l'impératif est hypothétique ; si elle est représentée comme bonne en soi, par suite comme étant nécessairement dans une volonté qui est en soi conforme à la raison, le principe qui la détermine est alors l'impératif catégorique.

Pour commencer, un petit rappel : Emmanuel Kant a toujours pensé que son système était théoriquement fort, c'est-à-dire qu'il avait une forme d'impraticabilité comme tel, sinon qu'il pensait tout autant devoir établir toutes les conséquences de ses prémisses, précisément pour en avoir une vue théorique au moins, à partir de laquelle s'adapter (d'où ses distinguos entre raisons pure & pratique, encore que la pratique soit codéterminée par la pure. Ce que l'on voit justement dans cet extrait de la Métaphysique des moeurs, où Kant s'adonne à quelques définitions.)

Notons donc ce distinguo des impératifs entre [1] l'impératif catégorique et [2] l'impératif hypothétique.

L'impératif catégorique serait celui qui représenterait une action comme nécessaire pour elle-même, et sans rapport à un autre but, comme nécessaire objectivement.

Nous sommes bien dans le champ d'une praxis, voire d'une praxis quotidienne ... de toutes façons, la morale, ce n'est jamais qu'une praxéologie doublée de jugements de valeur (?).

Mais l'étonnant, ici, tient de ce qu'Emmanuel Kant traite d'actions (de pratiques, de praticabilités, de "pratications") pour elles-mêmes nécessaires (autotéliques), non-autrement finalisées, objectivement.

Là, en tant que nous lisons une métaphysique des mœurs, il faut dire qu'Emmanuel Kant pose comme un animisme nouménal de l'action comme feu-follet. C'est-à-dire que ce feu-follet (l'action considérée), bénéficierait objectivement d'un pour-soi, par lequel elle se sentirait nécessaire, dans sa finalité ontologique (autotélie) - objectivement : donc indépendamment du sujet qui la réalise quand pourtant il la porte.

Bref donc : il est des impératifs pour ainsi dire en-soi, et ce sont les impératifs catégoriques, auxquels il faut répondre de tout notre vœu responsable, selon Emmanuel Kant - objectivité de l'enjoignement qui, en tant qu'enjoignement considéré, ici, au plan des mœurs, fait l'objectivité de la morale, métaphysiquement.

Ainsi, quand j'accomplis un devoir selon cette morale, pour que ma praxis soit forte, parfaite, conforme à l'impératif catégorique, la théorie dit que je ne dois être subjectivement animé par rien d'autre que l'accomplissement-même de mon devoir (autotélie). Si donc je donne, que ce don soit don ! et non gratification subjective ou sociale. Ou bien, que je ne veuille jamais, précisément, au plan intentionnel, que vouloir devoir.

Puisque toute loi pratique représente une action possible comme bonne, et par conséquent comme nécessaire pour un sujet capable d'être déterminé pratiquement par la raison, tous les impératifs sont des formules par lesquelles est déterminée l'action qui, selon le principe d'une volonté bonne en quelque façon, est nécessaire.

L'objectivité de la chose, c'est la "loi pratique", qui est comme un réservoir d'actions (possibilité) nécessairement bonnes moralement, en tant que catégoriques. Mais donc, à la volonté (bonne) de "la devoir", qui démontrera manifestement sa bonté en "la devant".

Mais enfin, là où le système est singulier, c'est pour ainsi dire dans son autotélisme, justement, rendant au solipsisme l'agent moral. En effet, l'agent n'agissant que pour la loi pratique (comme pour sa perpétuation, si l'on veut, ou son "conatus" à elle), il appert que, si je te donne, ce n'est pas pour toi, mais pour elle. Finalement, nous donnons "par amour de la loi" comme on donnait "par amour d'un dieu" : la raison et la volonté bonne, suffisent (volonté bonne, qui n'est pas encore la bonne volonté ! Car la bonne volonté, en tant qu'inclination du sujet, n'est pas la rationnelle & raisonnable volonté bonne !

Les impératifs hypothétiques représentent la nécessité pratique d'une action possible, considérée comme moyen d'arriver à quelque autre chose que l'on veut (ou du moins qu'il est possible qu'on veuille). [...] Or, si l'action n'est bonne que comme moyen pour quelque autre chose, l'impératif est hypothétique ; si elle est représentée comme bonne en soi, par suite comme étant nécessairement dans une volonté qui est en soi conforme à la raison, le principe qui la détermine est alors l'impératif catégorique.

Dans l'ordre des démarches pratiques, on constate donc l'autotélie de certaines actions (les précédentes), et l'hétérotélie d'autres actions, qui sont donc commandées par l'impératif hypothétique quant à elles (ces dernières). C'est-à-dire que si je donne pour la gratification subjective ou sociale, mon don, non seulement n'aura pas lieu selon la loi pratique (impératif catégorique), mais en plus ne servira jamais que de moyen pour me gratifier d'une manière ou d'une autre. Or, non conforme à la loi pratique, cette action sera mauvaise.

Néanmoins, la réalisation des impératifs hypothétiques n'est pas mauvaise en soi. Par exemple, si je me dote de bois pour construire ma maison, cette dotation comme la construction de la maison d'ailleurs, sont des impératifs hypothétiques dans l'ordre de cette morale. Par contre, si par cette maison je donne un abri à ma famille rationnellement, donc selon la volonté bonne de l'impératif catégorique conforme à la loi pratique ... j'ai pourtant besoin de me doter, dans l'ordre d'un impératif hypothétique, de bois (si vraiment je tiens à la construire en bois). Cette dotation n'est ni bonne ni mauvaise.

Reste que le service de ma famille, conforme à la loi pratique, me rend aussi service pourtant. La loi pratique doit donc être bonne en soi, puisqu'elle fait mon bien, quand bien même je ne la respecte pas pour mon bien. Par quoi Emmanuel Kant nous commande l'abnégation, voire la résignation.

A la fin, il est évident que nos mœurs contemporaines, du genre utilitaristes - règne de l'économisme à l'anglo-américaine régnant & flattant toutes les aspirations cupides de par le monde, bien que l'utilitarisme ne préconiserait pas forcément cet économisme privatif, en tant que l'utilitarisme veut maximiser le bien commun, - eh bien, nos mœurs contemporaines, libérales-libertaires, s'inquiètent assez prudement (paradoxalement) du moralisme kantien. Mais c'est que la pruderie est ailleurs : chez Emmanuel Kant, elle est dans le respect & l'honneur impersonnels. Chez nous, il est dans le prospect & le bonheur personnels, qui font passer le kantisme pour "un grand méchant autoritarisme" !

Par pruderie, nous ne voulons plus comprendre autre chose au monde, que ... nous-mêmes ! ... ce qui n'est pas moins solipsiste que le solipsisme moral kantien ...

Soyons sérieux.