Inlassable combattant de l’indifférence

« La pauvreté n’a pas augmenté » se félicite le président de la République.

Cette sentence est supposée régler définitivement la question du besoin de dignité ! Formulée sous une forme négative, cette affirmation marque toute sa pauvreté, son cynisme, sa petitesse, son mépris des personnes humaines.

Si on ajoute à cette piteuse affirmation la constatation suivante : « les revenus du Cac 40 ont une fois encore explosé et cela va continuer », alors, on entre dans un monde irréel qui ne peut que conduire un jour au pire...