Islamo-gauchisme : le voile à l’Assemblée, pour ou contre ?

Est ce que le cuisinier oublie son savoir faire lorsqu’on lui demande d’ôter sa toque ?

le curé son évangile lorsqu’il est en civil ?

eh voui, le dit voile comme jadis le foulard pour nos ainées signifie que celle qui le porte reconnait une hierarchie entre les sexes (voyez les textes des évangiles qui s’y rapportent) toutefois, parce qu’il faut rendre à césar ce qu’il appartient à cesar — soit les lois de la république — l’exception était admise. (boutin ne porte pas de foulard) et l’évolution faisant son oeuvre parmi les masses on ne distingue plus le croyant du non croyant dans les rues...

M’enfin on n’a jamais vu de bonne soeur, de moine en bure ou de curé en soutane à l’assemble nationale... les seuls à avoir gardé un code distinctif même modeste pour témoigner de leur condition.

Toujours est il qu’humainement parlant, je me désole chaque fin de journée de voir ces dames sortir par parfois plus de 30° encore, vêtues de couches successives de vêtements longs censées cacher la tête, les bras, les jambes et les formes... quand ces messieurs eux osent parfois le short, torse nu.

Ne plus jamais pouvoir sentir le vent dans mes cheveux parceque je suis née femme, je le vivrais comme une injustice. Je ne l’imagine pas pour mes petits enfants non plus.

il est là l’archaisme, dans ce traitement différent de l’individu en fonction de son sexe. L’égalité est actée en occident.

C’est cette liberté qu’il nous faut veiller à sauvegarder.