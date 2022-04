Isolons l’isoloir

Bulletin secret.

Il doit le rester

Dans le secret de l'isoloir, le vote est un geste personnel à l'abri des regards, des injonctions et des oukases de toute nature. C'est du moins ce qu'il devrait rester en conscience dans une Démocratie qui reste ce moment décisif et intime. Pourtant, la tendance n'est plus à la dissimulation, à l'introspection personnelle, à la réflexion.

Les réseaux sociaux bruissent des consignes, des injonctions, des déclarations des uns et des autres, politiciens si peu vertueux, notables, vedettes, sportifs, anonymes pour faire le bon choix tout en proclamant ouvertement, contre le principe républicain, quel sera leur vote. S'indigner de cette pratique c'est encourir le courroux des premiers et l'injure de tous.

Pourtant, nous devrions bien admettre que la publicité faite aux votes de nos élus n'a jamais été garante de sincérité. Ces gens à qui on a de manière bien inconsidérée, confié cette responsabilité ne votent pas en leur âme et conscience, au nom des intérêts de ceux qu'ils représentent, mais bien dans le respect des consignes du parti ou du pouvoir. On voit ce que ça donne : des godillots incapables de penser par eux-mêmes.

Les réseaux sociaux sont en voie d'obtenir le même résultat avec en prime l'apport des logiciels d'écrémage et de sélection, pour nous mettre en contact avec les gens qui sont censés penser comme nous et qui nous appellent d'une même voix au bon choix. Je ferai ce que je pense utile, en conscience et dans le secret de l'isoloir et je me moque éperdument de tous ces prétentieux qui s'affranchissent de ce principe élémentaire.

Le vote doit rester confidentiel, il ne s'affiche pas, ne se proclame pas à l'avance comme un slogan issu des tribunes des supporters. On voit à quel point ce comportement est indigne et susceptible de tous les excès dans les stades, il en va de même dans le domaine de la vie publique. Gardez votre opinion pour vous, ne l'affichez pas avec des signes, des symboles de reconnaissance. Ne défilez pas pour condamner un autre choix, c'est renforcer ceux qui ne pensent pas comme vous, c'est créer les prémices d'une future guerre civile.

D'autant que le choix qui s'offre à nous n'a strictement aucun rapport avec l'urgence de l'heure, les enjeux de la survie de l'humanité. À force d'agir de manière primaire, de ne plus voter selon des convictions mais simplement en regardant les têtes d'affiche, vous avez fait l'impasse sur la campagne, le débat d'idées, le choix d'un grand dessein pour l'avenir.

Afficher son vote c'est accentuer plus encore le réflexe de se tourner toujours plus vers les têtes de gondole qui sont justement de ternes et trompeurs produits d'appel. Reconnaître son choix auprès d'un institut de sondage avant ou après le vote, c'est participer une fois encore à cette confiscation de la démocratie véritable qui n'a d'autre instance que le secret de chaque conscience.

J'en appelle à tous ces notables, ces vedettes, ces personnes publiques et à la masse des anonymes pour qu'ils cessent enfin d'étaler leur choix. La loi évoque le bulletin secret, ce n'est pas une formule vide de sens. Respectez la loi que diable même si bien souvent les lois ne sont devenues que des objets de communication qui ne visent nullement à être appliquées.

Moi qui voudrais croire encore en la sagesse du peuple, j'espère que le silence est en la matière le meilleur moyen de penser l'avenir autrement que derrière des têtes d'affiches et le flot de leurs adorateurs béats. Parlez-nous de projets, évoquez un grand dessein, n'insultez pas l'avenir et taisez-vous quant au choix que vous allez faire. Il ne regarde que vous…

À contre-voie.