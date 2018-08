J’ai testé pour vous le « droit d’accès à la justice » au TGI de Nîmes

« Vers une justice simple, efficace, moderne et proche des gens » : tel est le mot d’ordre de la ministre de la justice au patrimoine sous-évalué en toute impunité , Nicole Belloubet, pour la loi de programmation 2018-22. Ce n’est pas nouveau, son prédecesseur, le mis en examen JJ Urvoas pour ingérence dans une enquête pour blanchiment fiscal visant un élu avec qui il entrenait « un amitié fusionnelle » , avait fait voter un loi intitulée « Pour une justice du 21è siècle » prévoyant « Un accueil renforcé pour faciliter les démarches des citoyens dans toutes les juridictions ». Jugez plutôt !

Le Samedi 11 août 2018, j’envoie le message suivant au procureur de Nîmes, Eric Maurel, régulièrement actif sur Twitter. Le message n’a pas « rebondi », contrairement à celui que j’avais essayé juste avant, accueil.tgi-nimes@justice.fr.

Objet : Plainte contre [un organisme chargé d'une mission de service public] Monsieur Le Procureur, par lettre du 17 avril 2018, de 7 pages, j’ai adressé au TGI de Nîmes une plainte contre la partie citée dans l’objet. Presque 4 mois se sont écoulés depuis, sans réponse de votre part. Je vous saurais gré de m’adresser le numéro de parquet et l’avis de classement. Respectueuses salutations, [Prénom Nom] PJ : – Lettre du 17 avril 2018 (preuve de dépôt via le service en ligne de La Poste) – Lettre du 17 avril 2018 (en tête)

Au cinquième jour ouvré depuis mon message au procureur, soit le 17 août, à 16:08 en métropole, j’appelle le standard du TGI de Nîmes. Je demande que mon appel soit transféré au bureau d’ordre, qui est chargé de l’enregistrement et de la distribution des procédures arrivant au tribunal. Le standard me refuse cette demande, et invoque les motifs suivants :

Je me trompe, le procureur n’a pas trois mois pour rendre son avis de classement

Puisque j’insiste, je n’ai qu’à prendre un avocat

Sur directive du ministère le bureau d’ordre ne prend pas d’appel les particuliers

Toute demande de renseignement doit être faite par LR avec AR.

Article 85 du Code de Procédure Pénale : […Toute] plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat, […]

Si quelqu’un a connaissance de la dite directive, merci de me la signaler en commentaire.

Transcription intégrale :