« Jacques Attali et Emmanuel Macron : pourquoi la fresque d’Avignon était antisémite »

@pemile

"Tu te balades avec google street view en partant de l’asso passerelle dans l’avenue de la synagogue avec une boucle retour par le chemin des jardins neufs et tu nous fait un article ?

"

Je pense que rien qu’avec la vue globale que j’ai posté ca en dis largement assez sur l’environnement du lieu (lol)

Faut dire que lorsqu’un gus mle cause d’un endroit alors qu’il est tout bonnement incapable de voir en grandeur nature que sa photo de la mer de son avatar penche grave, et que c’est moi qui le vois et qui dois te le signaler

bah on sais en gros à qui on peut faire confiance et qui est le clown...

Sauf si bien sur ce n’est pas vrai et que je mens

Sauf que.... ne suis pas un pemile, tu saisis la différence entre nous deux,

un vois clair et l’autre mens et est aveugle,

car ne vois ni la voie de chemin de fer,

ni l’immense parking bétonné à coté,

ni la route à fort traffic (sauf si t’arrive à nous expliquert que le dep est si stupide qu’il installe un radar tres couteux sur une route ou tt le monde se traines et qu’il n’y a personne, c’est pour choper les dauphins volants en exes de lenteur je suppose )



Sacré pémile va, t’a pas peur du ridicule au moins et il ne tue pas sinon tu serai mort depuis longtemps ^^.