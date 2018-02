Jihadistes condamnées à mort : le dilemme d’État des valeurs républicaines

C’est un point d’autant plus essentiel, à mon sens, que la lutte contre Daech s’est fait sur le plan des valeurs universelles.

Est-ce que Daesh est complètement éradiqué dans cette zone ? non !

Est-ce que des troupes irakiennes et syriennes soutenues par des forces spéciales américaines, russes, anglaises et françaises et accessoirement des milices kurdes, turques opèrent encore dans cette zone ? oui !