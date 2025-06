Justice entravée : le combat d’un père pour sa fille, morte à Bangui

Cette histoire, c'est mon histoire !

Le 25 juin 2025, Manon Angèle Debese Guéchi, une jeune Française de 19 ans, trouvait tragiquement la mort lors d’un accident survenu au centre d’examen du lycée Barthélemy Boganda à Bangui. Derrière ce drame se cache une longue et douloureuse bataille administrative menée par son père pour faire reconnaître ses droits d’enfant français. Malgré un certificat de nationalité, un jugement de reconstitution d’état civil validé, et des alertes répétées aux autorités françaises, l’administration a multiplié les blocages, retardant sa venue en France. Ce récit revient sur un enchaînement de défaillances bureaucratiques, et interroge la responsabilité de l’État dans la protection de ses ressortissants à l’étranger.