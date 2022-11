Kafka est de retour

Choc de simplification.

Pour avancer plus avant dans ce labyrinthe des temps modernes, prenez votre mal en patience, tapez « un » si vous êtes éligible à la compréhension des messages abscons, tapez « deux » si vous n'avez pas de téléphone et tapez « trois » si vous ne disposez pas d'une boîte mail. Dans tous les cas, prenez une boisson chaude et des biscuits pour supporter l'attente que nous évaluons à vingt et une heures trente.

Le service de réclamation est accessible uniquement si vous saisissez sur votre clavier le numéro d'enregistrement de votre dossier, obtenu auprès d'une opératrice, dans le cas improbable d'un dysfonctionnement du robot qui assume la veille et le fonctionnement courant du site. Pour les autres, malheureusement, il est fort probable que nous n'obtiendrez jamais le formulaire nécessaire pour activer vos droits.

Vous avez également la possibilité de nous contacter sur le serveur gouvernemental qui garantit une totale confidentialité de vos données à l'exclusion de toutes celles que nous jugerons opportun de communiquer aux services de surveillance du territoire, aux plateformes téléphoniques qui ont financé la campagne de notre bon Président ainsi qu’aux sociétés privées qui nous accordent une place sur le réseau.

Ce serveur exige de votre part une connaissance parfaite de votre parcours personnel et la capacité de scanner pour la centième fois votre numéro d’identité bancaire, un justificatif de domicile et votre certificat de naissance. Vous devrez également démontrer votre capacité à décrypter un code obscur et illisible pour attester de votre humanité. Notre robot rejettera impitoyablement toutes les erreurs et les temps de réponse trop lents.

Nous mettons à la disposition des personnes âgées dans l'impossibilité d'utiliser un ordinateur ou les citoyens en situation de handicap dans l'incapacité de saisir des données, une permanence d'aide qui se tient le matin de 8 h 30 à 9 H 15 au cinquième étage de la préfecture dans un bureau accessible uniquement par l’escalier de service.

Vous conservez naturellement la possibilité de nous écrire sans que nous soyons en mesure de vous fournir l'adresse compétente pour votre requête. Le mieux pour vous afin d'avoir une infime chance de trouver un interlocuteur est de glisser votre message dans une bouteille que vous jetterez dans une rivière qui passe à proximité de votre domicile, elle aura ainsi toutes les chances d'achever sa course à la mer.

Nous vous rappelons que nous ne vous accordons aucun délai pour le paiement de vos contraventions, impôts, taxes diverses tandis que dans le cas d'un trop perçu ou d'une demande indue de notre part, il vous faudra remplir les formulaires B4, C7, et X3 et nous les faire parvenir dans un délais de moins de trois mois suivant le litige par lettre recommandée expédiée de la poste du chef-lieu de Région, pour vous simplifier la démarche et effectuer au mieux un suivi en temps réel du taux de mécontentement.

L'État a pensé à mettre à votre disposition une maison des services publics dans laquelle une vacataire que nous n'avons pas pris la peine de former sera chargée de vous orienter vers le service compétent qui de toute manière est totalement débordé. Cette structure a pour seule raison d'être de vous faire comprendre à quel point, la complexité des procédures et la paperasserie ont été simplifiées par cette nouvelle étape qui ne vise qu'à vous dissuader d'avoir recours à nos services.

Nous désignons ce complexe dispositif global d'accès à vos droits le choc de simplification. Nombreux sont du reste nos ministres qui en font l'éloge sans jamais y avoir eu recours. Un choc en effet qui doit vous laisser sur le carreau, groggy et dans l'incapacité de trouver une main tendue pour vous venir en aide. Il est en effet plus simple de renoncer définitivement à toutes prestations afin que ceux qui organisent ce système délirant puissent continuer à jouir de leurs privilèges.

À contre-cœur.