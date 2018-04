La vie humaine sur terre a un goût amer ! Les peuples sont soumis à la dictature des chiffres, de l’argent et à ce dogme, qui dit - il faut réussir, réussir, réussir à devenir quelqu’un de respectable ! Depuis tout jeune, on est dressé comme des bêtes pour un système, qui nous pousse à nous battre contre l’autre pour sa propre sécurité. Une sécurité, qui est illusoire, car nous travaillons non pas pour notre sécurité, mais pour détruire justement notre sécurité.

La science au 21ème siècle a réussi un exploit que l’humanité ne pouvait s’imaginer dans les temps anciens. Nous avons réussi à garantir les besoins fondamentaux de toute l’espèce humaine. Est-ce que vous vous rendez compte de ce formidable exploit ? Depuis l’apparition de l’Hommes sur cette planète, peut-être des milliers ou même des millions d’années, l’Hommes s’est toujours déplacé partout sur le globe pour trouver "l’herbe verte" et ainsi combler ses besoins primaires, qui je vous le rappel sont ; à manger, avoir un toit et se vêtir pour se protéger du climat changeant.

Naturellement cette découverte aurait dû amener l’Hommes à une prise de conscience universelle, mais non ! L’humanité a donc décidé de prendre un chemin totalement ahurissant. L’humanité n’a pas organisé cette découverte, mais fait de cette découverte humaine un marché, un outil de pouvoir.

Lorsqu’en 1943, la famine du Bengale touche l’Inde, c’est plus d’un million de personnes, soit toute l’agglomération Lyonnaise qui décèdera en moins d’un an ! Ce génocide est l’œuvre de l’Hommes et non de cause naturelle. C’est uniquement l’œuvre de l’Humanité : un conflit politique entre L’Inde et le Royaume-Unis. Sachez que l’humanité a les moyens de nourrir toute la population mondiale et ça pendant plusieurs années et malgré des temps extrêmes ! La famine est devenu une arme comme une autre de pression politique d’état. Sans vos besoins primaires, vous êtes morts. Vous ne pouvez pas lutter, car vous n’avez pas l’énergie suffisante ! Le contrôle de l’énergie est devenu la nouvelle arme de l'humanité au 21ème siècle !

Sachant cela, quelle est notre part de responsabilité ? Sommes-nous devenus si égoïste, si corrompus, que la seule chose qui nous intéresse soit notre propre petit salut ? Nous pensons être à l’abri, mais notre sécurité est détruite chaque jour par nos activités. Le voyez-vous cela ? Nous pensons tous travailler pour notre survie, mais c’est bien le contraire. Nous travaillons pour détruire la sécurité de notre voisin. Le voisin n'étant pas autre chose, que nous-même, nous travaillons donc pour détruire notre propre sécurité.

Nous ne travaillons pas pour nos besoins fondamentaux, mais pour des idées, des concepts inventés par des matérialistes, confortablement installés dans leurs paradis fiscaux. Autrement dit, nous travaillons pour du vide et pour appauvrir d’autres êtres humains. Ceci n’a aucun sens ! Pendant que nous nous mettons en scène sur les réseaux sociaux en parlant de notre nouvelle paire de chaussure NIKE, c’est une petite fille esclave au Bangladesh, qui s’est donnée beaucoup de mal pour vous ! Cette petite fille est directement votre esclave. Grâce à vous ce pays n’a pas le choix que d’utiliser ces enfants pour votre propre confort !

Vous s'avez qu'une autre voie est possible, mais vous n’avez pas l’audace ! Vous êtes faible, vous manquez d’énergie. Cette énergie naturelle, qui sommeille en nous a été bridé par cette monstrueuse éducation et par ce système, qui veut faire de nous des français, des haïtiens, des musulman. Tant que vous serez ces choses, alors vous ne connaitrez jamais la paix véritable. Êtes-vous assez audacieux pour dire non ?