L’effet d’affichage

D’abord, y’a l’aîné

Lui qu’est comme un melon

Lui qui a un gros nez

Lui qui sait plus son nom, Monsieur, tellement qu’il boit

Ou tellement qu’il a bu

Qui fait rien d’ses dix doigts

Mais lui qui n’en peut plus

Lui qui est complètement cuit

Et qui s’prend pour le roi

… Qui se soule toutes les nuits

Avec du mauvais vin

Mais qu’on retrouve au matin

Dans l’église, qui roupille

Raide comme une saillie

Blanc comme un cierge de Pâques

Et puis qui bal-bu-tie

Et qui a l’œil qui divague...

… Faut vous dire, Monsieur

Que chez ces gens-là

On n’pense pas, Monsieur

On n’pense pas

On prie

… Et puis, y’a l’autre

Des carottes dans les cheveux

Qu’a jamais vu un peigne

Qu’est méchant comme une teigne

Même qu’il donnerait sa chemise

À des pauvres gens heureux

Qui a marié la Denise

Une fille de la ville, enfin, d’une autre ville

Et que c’est pas fini

Qui fait ses p’tites affaires

Avec son p’tit chapeau

Avec son p’tit manteau

Avec sa p’tite auto

Qu’aimerait bien avoir l’air

Mais qu’a pas l’air du tout

Faut pas jouer les riches

Quand on n’a pas le sou

… Faut vous dire, Monsieur

Que chez ces gens-là

On n’vit pas, Monsieur

On n’vit pas

On triche

… Et puis, y’a les autres

La mère qui n’dit rien

Ou bien n’importe quoi

Et du soir au matin

Sous sa belle gueule d’apôtre

Et dans son cadre en bois

Y’a la moustache du père

Qui est mort d’une glissade

Et qui regarde son troupeau

Bouffer la soupe froide

Et ça fait des grands flchss

Et ça fait des grands flchss

… Et puis y’a la toute vieille

Qu’en finit pas de vibrer

Et qu’on attend qu’elle crève

Vu que c’est elle qui a l’oseille

Et qu’on écoute même pas

C’que ses pauv’ mains racontent

… Faut vous dire, Monsieur

Que chez ces gens-là

On n’cause pas, Monsieur

On n’cause pas

On compte

… Et puis

Et puis

Et puis y’a Frida !

Qu’est belle comme un soleil !

Et qui m’aime pareil

Que moi j’aime Frida !