L’efficacité de la limitation à 80 km/h.

Je ne crois pas un mot des motivations annoncées par Edouard Philippe. La vraie motivation c’est le pognon.

L’automobiliste qui est déjà ultra matraqué par des taxes de toutes sortes va être incité à prendre l’autoroute même pour de très petits trajets, non pas pour gagner du temps mais comme une espèce « d’assurance » pour ne pas perdre de points. Le résultat est immédiat : 20% de TVA sur le trajet, plus des taxes sur la société d’autoroutes, plus une consommation supérieure puisqu’on roule à 130, c’est direct et imparable.

Je fais assez souvent des trajets Carcassonne Gruissan. Je ne prenais jamais l’autoroute, mais je vais peut être changer de mœurs et la prendre jusqu’à Narbonne. Entre Narbonne et Gruissan il y a deux radars fixes, un dans chaque sens, dont les emplacements sont parfaitement connus de tous les usagers.

Je me suis fais prendre par un radar mobile installé dans la zone ou tout un chacun est habitué à réaccéllérer un peu une fois le danger de PV passé. Je dis bien le danger de PV, pas le danger routier, à 90 sur cette route large et ou la visibilité est excellente il n’y a aucun danger. Vitesse constatée 90 km/h vitesse retenue 85 km/h, 1 point de permis et 45 Euros d’amende si on reconnait l’infraction en payant dans un délai très court. C’est de l’arnaque pure et simple. Avant le passage à 80 km/h je n’avais jamais vu un radar mobile sur cette route d’une dizaine de kilomètres entre Narbonne et Gruissan.

Le gouvernement a des difficultés avec son budget, il va se servir des automobilistes comme variable d’ajustement et aura tôt fait de trouver les 3 milliards d’euros dont il a besoin. Taxes « écologiques » sur les carburants, plus quelques PV de ci de la. Il semble que le nombre de flashes ait doublé depuis le passage à 80 km/h !

En plus les voitures actuelles ne sont pas faites pour rouler à 80. On est déjà en sous régime en 4eme, et on va abimer nos moteurs et consommer davantage si on essaye de rouler en 5eme. Ne parlons pas de ceux qui ont acheté des voitures avec des boites à 6 vitesses pour faire des économies de carburant ! Ni du manque d’attention concomitant avec le fait de rouler trop lentement et à la queue leu leu. On a tendance à regarder les fleurs et les papillons au lieu de regarder la route tellement on s’emmerde.