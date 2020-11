L’épicerie sociale à Vaux le Pénil

Très belle peinture qui raconte une histoire sans début ni fin, un mouvement. Une machine à rêver et à penser. J’apprécie beaucoup ce genre de travail dont la tradition est très ancienne. Il y en a beaucoup en fait dans notre société d’images qui sont comme des icônes populaires de notre quotidien loin des icônes congelées dans nos musées dont la célébrité et l’admiration de mise qui y sont associées empêchent trop souvent notre subjectivité de s’épanouir. Merci pour ce choix en harmonie avec le mouvement dont le socle est le bénévolat, l’énergie et la solidarité en acte d’une partie de nos concitoyens.

Merci pour la contagion sur nous de cette énergie et de ce besoin de solidarité.

Pour le fond de désenchantement qui nous effleure aussi. Comment avec nos ressources, nos capacités scientifiques et technologiques, notre héritage philosophique et humaniste, notre connaissance de l’histoire, nos savoirs et savoirs-faire en sciences sociales, trouvons-nous encore naturel et normal que cette économie parallèle, indispensable à la cohésion sociale et au fonctionnement pacifique de nos sociétés perdure et semble même prospérer ( pardon pour cette pointe de provocation qui ne se veut pas blessante pour les acteurs directs de ce mouvement) ?

Merci aussi d’être là pour ceux qui ont besoin, pour confirmer notre confiance en l’être humain et titiller notre conscience.

D’un point de vue plus politique, je vois là aussi une réserve immense de compétences, savoir-être et savoir-faire pour le renouvellement démocratique et citoyen dont nous avons besoin.