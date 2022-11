L'Ocean Viking et la défense de la patrie.

@pemile

T’as l’air de sortir souvent, toi de ta chaise

J’aime bien les gars comme toi qui s’imaginent que le Canard comme Médiapart d’ailleurs sont des médias d’oppositions. Ils ne sortent que les affaires qu’on les autorise à sortir et souvent pour détourner l’attention.

Ca fait longtemps que je ne regarde plus la télé et plus 1 seul cenntime pour tous ces torchons sauf ceux qu’on ne trouvent plus en kiosque vu la censure et les procès qu’ils ont au cul.

Ces merdias sont largement subventionnés par mes impôts, à l’insu de mon plein gré, sinon, ils créveraient et ce ne serait que justice.