La CGT Tour Operator

La CGT fait le tour operator intra Paris et propose aux personnels de soin de bloquer les Champs Elysées .., une heure ou deux. Les forces de l’ordre ont reçu la consigne de laisser faire et observent les gais manifestants avec bienveillance. Ca a l’air aussi sympa que la fête à Macron de Ruffin et ça sert tout autant … à rien !

Ou plutôt à faire des images pour le 13 heures de TF1. Car bloquer les Champs – pourquoi pas libérer Paris ou faire tomber la Tour Eiffel … Coup de com. fastoche, à la Centrale les grands esprits ont pas dû fumer trop longtemps !

Les manif depuis 20 ans, combien et pour quels résultats … Tiens, les personnels de soin au hasard, que je soutiens, infirmières, assistants, tous les petits à qui les politiques financières des hôpitaux demandent d’en faire plus avec moins … Vous avez vu reculer ces politiques du chiffre, vous … Alors à quoi ça sert ces manif, ces slogans, ces promenades de santé où on scande des Macron dehors ou Buzyn aux chiottes si c’est pour que tout dure et perdure …

Y compris les émoluments, avantages, dessous-de-table des leaders syndicaux tous syndicats confondus, ceux qui viennent s’asseoir à coté de Gattaz à Matignon juste pour la photo vu que tout est décidé avant et que leurs déclarations sur le perron sont du cirque pour les médias …

Soustraiter ses combats à une centrale syndicale ou a un parti c’est l’assurance de se faire balader … et pas que dans Paris ! Si le problème disparaît, si le syndiqué s’affranchit, le syndicat et sa raison d’être disparaissent. Alors on noie le poisson, on engrange les sous et on fait semblant de. Ca sert à ça les syndicats, à te garder dans le bocal et à te faire croire qu’on s’occupe de toi et que tes problèmes qu’on ne vit pas on en fait son affaire.

Les gens, c’est humain, ont besoin de leaders, dans leur majorité écrasante ils sont suiveurs, et naïfs à pleurer. Au point de voter pour des vendus, de tracter pour eux et de les applaudir. Et de mordre les mollets de ceux qui ont la gentillesse de les alerter sur la manip.

Les gens qui ont perdu un an avec Mittal, le truc était perdu d’avance et ça, les syndicats, tous sans exception, ne pouvaient que le savoir. Il eut fallu dire, les gars c’est mort alors on perd pas de temps, on va vous aider à vous remettre sur pied, un projet individuel de reclassement, un vrai, pas un payé cher à un organisme privé qui ne fera rien pour vous à part un numéro vert à appeler une fois tous les quinze jours.

Ca, la CGT le dira jamais. FO et les autres pas davantage. Résous le problème tu meurs. Alors pas folle la guêpe !