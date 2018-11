L’homme est en colère depuis qu’il existe, mais comme il ne se donne pas la peine de connaître le pourquoi de sa condition – et ceci d’autant moins qu’elle lui est défavorable – il continue de s’agiter sous la conduite de ceux (politiques et autres) qui y trouvent intérêt.

Si quelqu’un connaît un régime une époque sous lequel ou durant laquelle cette colère a quitté l’humanité, qu’il le fasse savoir.

Au contraire, plus notre civilisation avance en âge et plus les hommes sont nombreux, plus l’incompréhension règne et plus la colère augmente, chacun s’obstinant à se comporter comme la mouche qui se heurte à la vitre qu’elle ne voit pas, jusqu’à ce qu’elle tombe d’épuisement ... puis reprenne suffisamment de forces pour recommencer.

La structure de notre société est incontournablement pyramidale, et plus nous sommes nombreux plus la pyramide sociale s’atrophie, son sommet où logent les plus riches, s’éloignant toujours plus de sa base et les écarts entre les uns et les autres se creusant d’autant.