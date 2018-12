La Commission Stasi : la République, le voile islamique et le « vivre ensemble »

Malheureusement, Bernard Stasi n’est plus là pour poursuivre l’oeuvre.

Il avait bien compris que la laïcité est un principe et non une valeur. Un principe cependant fondé sur les valeurs les plus fortes : la liberté et l’égalité. L’action de ce principe ainsi fondé est de tendre vers une fraternité conforme au cadre républicain qui est le nôtre. Vous l’aurez remarqué, les trois ingrédients de notre devise se trouvent intégré dans cette logique. C’est le schéma que je propose.



L’erreur de ceux qui brandissent la laïcité comme une valeur en soi, est funeste car, loin d’apaiser, elle ne fait qu’exacerber les tensions et renforcer les oppositions et cela consiste trop souvent à se focaliser avec passion sur des symboles ou des faits isolés au lieu de rechercher la paix publique et laïque.