La démoncratie

DEMONCRATIE OU IDIOCRASSIE ? Bonjour Nabum, très bon article que j’approuve à 90 % (vous connaissez mon opposition à la PMA et GPA qui pour moi fait partie de cette descente aux enfers de la matière grise qui se fait ramollo). Hier soir, j’ai vu un film ancien (2007) qui illustre parfaitement votre article. Idiocray. Le début est d’ailleurs représentatif des raisons pour lesquelles je me bats contre : le droit à l’enfant pour tous. Le film commence bien : Darwin se serait-il trompé ? : l’humain ne deviendrait pas plus intelligent, mais de plus en plus idiot. On voit en premier, un couple plus évolué qui hésite à faire un enfant et en contraste un autre où la famille, un peu débile dit à son mari en charabia : zut, j’ai encore oublié ma pilule et le mari de répondre (voir le film). Résumé : un homme « normal » est projeté 500 ans plus tard et le voilà qui se retrouve dans une société totalement « débile » envahie d’immondices, d’enfants stupides. C’est rigolo, mais, et c’est ce que nous serions tenté de penser : 500 ans (mais non, nous y sommes déjà). Oui Darwin s’est trompé. Extrait : https://www.youtube.com/watch?v=FzbWXgM0ygU. Je conseille, mais on rit jaune. Je suis DECROISSANTE et donc opposée au M.P.T. MERCI DE NE PAS CONFONDRE DECROISSANCE (HANNAH ARENDT) et SENS COMMUN. Si vous ne réagissez pas au plus vite, voici ce qui vous attend. Le soi-disant progressisme de gauche : une foutaise dans laquelle Nabum, hélas vous tombez également : https://www.agoravox.tv/actualites/societe/article/idiocratie-un-monde-ou-l-humanite-79995